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На асфальт между одесскими селами потратят почти 50 миллионов — Prozorro

17 мая 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На асфальт между одесскими селами потратят почти 50 миллионов — Prozorro
Коммунальщики ремонтируют дороги. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области продолжают массово ремонтировать дороги и тратить на работы миллионы гривен. В этот раз постелить новый асфальт хотят между тремя селами региона, а на работы планируют потратить около 50 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Подробнее о закупке

Деньги потратят на услуги по ремонту дороги общего пользования, пролегающей сообщением Новопавловка — Перекрестово Первое — Малая Топоровка в Одесской области. Отметим, что общая протяженность этой дороги составляет 23 км, однако работы планируют сделать только на отдельном участке.

Предложения от участников будут принимать до 24 мая, а уже 27 мая назначено начало аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть проделаны до конца текущего года. Общая сумма закупки — 48 350 152 гривен.

Что планируют сделать

Отремонтировать планируют 9,2 километра дороги. Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

  • разборка бортовых камней;
  • устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;
  • обустроят обочину;
  • произведут ремонт всех искусственных сооружений;
  • проведут мероприятия по организации дорожного движения.

Тендеры на ремонт дорог в Одесской области

Напомним, что в Одесской области массово ремонтируют дороги. Так, уже был объявлен тендер на то, чтобы заключить новый асфальт в городе Измаил, на работы планируют потратить почти 24 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе в очередной раз объявили тендер на ремонт дорог. Потратить на восстановление дорожного покрытия в Хаджибейском районе Одессы планируется более 20 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета Одесской области оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.

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Одесская область
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