В Одесі планують витрати понад 20 мільйонів на оренду обладнання для ямкового ремонту

Ремонт дороги. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі оголосили новий тендер на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту. Вартість послуг оцінили у майже чотири мільйони гривень. Відповідну закупівлю оголосило Комунальне підприємство "Міські дороги".

Про це повідомляють Новини.LIVE на основі інформації з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі аукціону

Гроші витратять на оренду установки для ремонту дорожнього покриття методом струменевих технологій із застосуванням бітумних емульсій. Пропозиції від учасників прийматимуть до 9 червня, а наступного дня проведуть аукціон. Роботи мають бути виконані протягом 2024 року. Загальна сума закупівлі становить 3 999 489 гривень, які виділять з місцевого бюджету.

План ремонтних робіт

Ремонтні роботи заплановані в Пересипському районі Одеси. Обсяг покриття, яке планується замінити, складає 5 540 кв.м, з яких:

5580 м² при глибині вибоїн до 50 мм

3000 м² при глибині вибоїн до 20 мм

В документах зазначено, що роботи можуть бути проведені на будь-якій з 450 вулиць району.

Попередні тендери

Це вже четвертий подібний тендер в Одесі. Попередній тендер був оголошений у квітні цього року і стосувався оренди обладнання для ремонту доріг у Київському районі міста. Пізніше також була оголошена подібна закупівля для Хаджибейського та Приморського районів. Зазначимо, що загалом на оренду обладнання для ямкового ремонту вулиць у чотирьох районах міста планують витратили понад 20 000 000 гривень.

Більше про тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, в Одеській області активно тривають ремонтні роботи на дорогах. Зокрема, Служба відновлення та розвитку інфраструктури області провела дві великі закупівлі без аукціону, передавши підряди на загальну суму понад два мільярди гривень компанії "Росдорстрой". Окрім цього, у місті Ізмаїл планується укладення нового асфальту, на що виділено майже 24 мільйони гривень. Також йтимуть роботи з ремонту доріг в Ізмаїлі. Загальна вартість запланованих робіт цього разу становить понад 9 мільйонів гривень.