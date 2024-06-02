В Одессе планируют потратить более 20 миллионов на аренду оборудования для ямочного ремонта

Ремонт дороги. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе объявили новый тендер по аренде оборудования с оператором для ямочного ремонта. Стоимость услуг оценили почти в четыре миллиона гривен. Соответствующую закупку объявило Коммунальное предприятие "Городские дороги".

Об этом сообщают Новини.LIVE на основе информации с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали аукциона

Деньги потратят на аренду установки для ремонта дорожного покрытия методом струйных технологий с применением битумных эмульсий. Предложения от участников будут принимать до 9 июня, а на следующий день будет проведен аукцион. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки составляет 3 999 489 гривен, которые выделят из местного бюджета.

План ремонтных работ

Ремонтные работы намечены в Пересыпском районе Одессы. Объем планируемого замены покрытия составляет 5 540 кв.м, из которых:

5580 м² при глубине выбоин до 50 мм.

3000 м² при глубине выбоин до 20 мм.

В документах говорится, что работы могут быть проведены на любой из 450 улиц района.

Предыдущие тендеры

Это уже четвертый подобный тендер в Одессе. Предыдущий тендер был объявлен в апреле этого года и касался аренды оборудования по ремонту дорог в Киевском районе города. Позже также была объявлена подобная закупка Хаджибейского и Приморского районов. Отметим, что в общей сложности на аренду оборудования для ямочного ремонта улиц в четырех районах города планируется потратить более 20 000 000 гривен.

Больше о тендерах на ремонт дорог

Напомним, в Одесской области активно продолжаются ремонтные работы на дорогах. В частности, Служба восстановления и развития инфраструктуры области провела две крупные закупки без аукциона, передав подряды на общую сумму более двух миллиардов гривен компании "Росдорстрой". Кроме этого, в городе Измаил планируется заключение нового асфальта, на что выделено почти 24 миллиона гривен. Также будут идти работы по ремонту дорог в Измаиле. Общая стоимость запланированных работ на этот раз составляет более 9 миллионов гривен.