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Будівництво на мільярди — на Одещині віддали підряд скандальній компанії без аукціону

11 травня 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Будівництво на мільярди — на Одещині віддали підряд скандальній компанії без аукціону
Будівельники відпочивають. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині двохмільярдний тендер віддали без аукціону скандальній компанії "Росдорстрой". Одразу дві закупівлі провела Служба відновлення та розвитку інфраструктури. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендери

Закупівлі були оголошені 10 травня, та проведені без аукціонів. Роботи мають бути виконані до кінця травня 2025 року. Перший тендер на суму 1 495 722 380 гривень — його частково профінансують з держбюджету, з фонду ліквідації наслідків збройної агресії — це 15 000 000. 

Закупівля будівельних робіт.
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Друга закупівля теж проведена без аукціону. Підрядник компанія "Росдорстрой". Сума — 1 015 764 030, з них 90 000 000 профінансує держава.

Закіпівля на Прозоро
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Зазначимо, що саме збираються зробити на ці гроші, не дуже зрозуміло. Але подібні закупівлі уже проводили й торік з цією компанією, тоді будо виділено майже 5 000 000 000 грн. У документах указаний один вид робіт — "Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь". Документів з переліком робіт теж не опубліковано, в обґрунтуванні тендеру мовиться проте, що це закупівля товарів, робіт та послуг для/з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури.

Будівництво на мільярди — на Одещині віддали підряд скандальній компанії без аукціону - фото 4
Дані з аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про фірму "Росдорстрой"

За даними моніторингового сервісу "ОпенДатаБот", "Ростдорстрой" фігурує у низці кримінальних проваджень, які стосуються службової недбалості, неякісного виконання робіт та завищення вартості матеріалів при будівництві. Компанією неодноразово займалося НАБУ. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, для Одеси планують закупити близько 2 тисяч нових дорожніх знаків до кінця поточного року. Загалом на такі цілі у місті готові виділити майже 3 мільйони гривень.

Ми також повідомляли, що вартість послуг з ямкового ремонту автомобільних доріг в одному з районів Ізмаїла, що на Одещині, оцінили у майже 5 мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосило місцеве Управління житлово-комунального господарства.

Додамо, що Комунальне підприємство "Міські дороги" також оголосило тендер на ремонт міських доріг. Так, роботи з утримання доріг оцінили у понад шість мільйонів гривень.

Одеса
тендер
дороги
Одеська область
будівництво
Одеська ОДА
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