Скільки Одещина витратила коштів на недоречні тендери у 2023 році? Які тендери в топі.

Ремонт водопроводу. Фото: Новини.LIVE

Понад чотирьох місяців одесити виходять на мітинги біля міськради та виражають свій протест проти недоречних витрат з бюджету в умовах війни. Основними вимогами громадян є перегляд всіх тендерів та збереження лише найнеобхідніших, а кошти спрямувати на підтримку захисників. Та попри незадоволення людей, регіон все ж таки зміг витратити понад 35 мільярдів гривень на закупівлі. Найбільше в місті та області в цьому році займалися ремонтами та будівництвом.

Новини.LIVE розбиралися в різноманітті тендерів та виокремили найдорожчі із них.

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Тендери — скільки на Одещині витратили грошей

Упродовж 2023 року на території Одеської області згідно з даними публічного модуля аналітики bi.prozorro було здійснено закупівлю на понад 35 млрд грн. Найбільші витрати — це ремонти.

Графіка закупівель на Одещині. Фото: bi.prozorro

Замість очікуваних дронів та тепловізорів, область цей рік витрачала гроші на будівельні матеріали та нескінченні ремонти доріг та різних установ. Так загальна сума ремонтних робіт — 17 227 659 116.

Графіка популярник робіт в регіоні. Фото: bi.prozorro

Також за рік, що минає регіон витратив майже п'ять мільярдів на закупівлю нафтопродуктів та електричної енергії. Ще два мільярди на транспортне обладнання та автомобілі.

Найдорожчі тендери 2023 року в Одесі

Найдорожчий лот в Одесі — це будівництво мережі водопроводу. Загалом на Prozorro за цей рік оголошено 12 тендерів. Їх сума перевищує 420 мільйонів гривень. Роботи проводять компанії ТОВ "Автомагістраль-Південь" та ТОВ "РДС". Зазначимо, що будівництво цього водогону передбачене Стратегією розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки, затвердженою Одеською обласною радою у 2020 році. Тоді це будівництво оцінили у 255 мільйонів 301,2 тисячі гривень, проте за два роки сума виросла майже на 200 мільйонів.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Другий по дорожнечі лот, який оголошувався в Одесі — це закупівля електричної енергії для КП "Теплопостачання міста Одеси". Його сума 224 987 170 грн. Договір був укладений з ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія".

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

На третьому місці — капітальний ремонт проїзду від вулиці Житомирської до Овідіопольської дороги. Сума закупівлі 161 349 300 грн. Тендер був оголошений 27 жовтня. Догорів уклали зі славнозвісною компанією "Ростдорстрой". Згідно з проєктом, площа покриття, що підлягає капітальному ремонту, становить понад 16 тис. м².

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Будівництво дитячого садка — четверта по дорожнечі закупівля в місті. Дошкільний заклад за майже 144 мільйони має з'явитися у Хаджибейському районі Одеси. За даними відкритого аукціону, закупівлю провели з одним учасником — ПП "Моноліт", яке повинне завершити будівництво до 31 грудня 2024 року. Зазначимо, що це підприємство було поміченим у скандальному будівництві дитячого комплексу "Вікторія".

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Ще один, п'ятий, лот був оголошений на капітальний ремонт одного із корпусів відділення кардіології КНП "Міська клінічна лікарня №11". Загальна сума — 104 830 400 грн. На початку серпня договір був укладений з компанією ТОВ "ІНЖ-СТРОЙ".

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Найдорожчі тендери 2023 року на Одещині

Найдорожчий лот від Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Він був оголошений 30.05.23. Сума закупівлі 2,5 млрд. Його провели без аукціону, договір уклали з компанією "Ростдорстрой". Що саме збираються зробити на ці гроші не дуже зрозуміло. У документах указаний один вид робіт — "Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь".

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Другий лот. 30 травня 2023 року, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області знову без торгів уклала ще один контракт. Угода, на цей раз на суму 2,4 мільярда, була укладена із компанією "Автомагістраль-південь". У документах теж указано, будівництво трубопроводів, ліній зв’язку, електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

На третьому місці за вартістю лота розташувався капітальний ремонт дороги КПП "Федосіївка"-Подільськ-Ананьїв, який здійснюється ТОВ "Березівкаагрошляхбуд" за 384 мільйони гривень. Відкриті торги не проводились, підряд віддали на свій розсуд.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Четвертий з найдорожчих лотів — це теж від Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Загальна сума 287 511 000 гривень. У документах указаний один вид робіт — будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг та вирівнювання поверхонь. Закупівлю провели без аукціону, договір уклали з компанією "Ростдорстрой"

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

П'ятий лот. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Роздільнянського району. Сума — 267 525 686 грн. Замовником виступила служба місцевих автомобільних робіт. Договір уклали з ТОВ "ПРОГРЕСДОРБУД".

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Нагадаємо, в Одеській області останнім часом оголошували дуже багато тендерів, у доречності яких засумнівалися в ОВА. Зокрема, йдеться про сотні тисяч гривень та різдвяні подарунки, які оголошували у деяких громадах регіону. Наразі триває їхнє вивчення.

Більше про профільну комісію

В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів. Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.