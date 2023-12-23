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Дрони рятують життя — одесити вийшли на мітинг до стін мерії

23 грудня 2023 12:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Дрони рятують життя — одесити вийшли на мітинг до стін мерії
Дівчата з плакатом на Думській площі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 23 грудня, одесити знову вийшли на мітинг перед одеською мерією, щоб висловити своє невдоволення непершочерговими витратами місцевого бюджету. Люди вимагають спрямувати кошти на фронт, а не на ремонт фасадів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг на Думській

Мітинг на Думській традиційно розпочався о десятій ранку. Одесити провели мирну акцію, щоб виразити свій протест непершочерговим витратам бюджетних коштів. Містяни тримали в руках портрети загиблих героїв та плакати з гаслами: "Дрони рятують життя", "Дітям потрібні живі батьки, а не стадіони". Одесити розказують, що ці мітинги хоч і важко, але приносять свої плоди. 

"Я жінка добровольця, який воює уже 2 роки. Виходжу під мерію уже понад пів року, за метою, щоб добитися скасування недоречних тендерів і добитися максимально коштів на ЗСУ. Реакції від влади немає, але ми змогли добитися скасування низки тендерів", — каже дружина військового Лілія Мокряк. 

Дружина військового Лілія Мокряк. Фото: Новини.LIVE
Люди під час акції на Думській площі. Фото: Новини.LIVE

Як акція протесту вплинула на виділення коштів 

Наразі відомо, що через розголос днями був скасований тендер на ремонт школи за майже 85 мільйонів гривень. Заклад освіти планували реставрувати  у селі Надлиманське. 

Також, ОВА скасувала тендери сумарно скасовано на 169 мільйонів гривень. Ці кошти буде переорієнтовано на потреби військових. Близько 35-40% коштів перераховано на ремонт військового госпіталю та закупівлю деяких медикаментів. 

Мітинг в Одесі на Думській пллощі. Фото: Новини.LIVE
Жінка з плакатом на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.

Дівчина тримає плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на початку місяця зʼявився тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах на Одещині, на яке збираються виділити 27 мільйонів бюджетних коштів. В ОВА переглянуть доцільність таких робіт під час війни. 

Також ми писали, що в Одеській області останнім часом оголошували дуже багато тендерів, у доречності яких засумнівалися в ОВА. Зокрема, йдеться про сотні тисяч гривень на різдвяні подарунки, які оголошували у деяких громадах регіону. Наразі триває їхнє вивчення. 

Додамо, що Одеська обласна військова адміністрація постійно вивчає доцільність тендерів, які оголошують у регіоні. Зокрема, перевірки торкнулися й закупівлі автівок для прокуратури, на які витратять понад мільйон. Цей аукціон виявився доречним, адже у відомства спостерігається нестача в автопарку. 

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