Дрони рятують життя — одесити вийшли на мітинг до стін мерії
Сьогодні, 23 грудня, одесити знову вийшли на мітинг перед одеською мерією, щоб висловити своє невдоволення непершочерговими витратами місцевого бюджету. Люди вимагають спрямувати кошти на фронт, а не на ремонт фасадів.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Мітинг на Думській
Мітинг на Думській традиційно розпочався о десятій ранку. Одесити провели мирну акцію, щоб виразити свій протест непершочерговим витратам бюджетних коштів. Містяни тримали в руках портрети загиблих героїв та плакати з гаслами: "Дрони рятують життя", "Дітям потрібні живі батьки, а не стадіони". Одесити розказують, що ці мітинги хоч і важко, але приносять свої плоди.
"Я жінка добровольця, який воює уже 2 роки. Виходжу під мерію уже понад пів року, за метою, щоб добитися скасування недоречних тендерів і добитися максимально коштів на ЗСУ. Реакції від влади немає, але ми змогли добитися скасування низки тендерів", — каже дружина військового Лілія Мокряк.
Як акція протесту вплинула на виділення коштів
Наразі відомо, що через розголос днями був скасований тендер на ремонт школи за майже 85 мільйонів гривень. Заклад освіти планували реставрувати у селі Надлиманське.
Також, ОВА скасувала тендери сумарно скасовано на 169 мільйонів гривень. Ці кошти буде переорієнтовано на потреби військових. Близько 35-40% коштів перераховано на ремонт військового госпіталю та закупівлю деяких медикаментів.
Як повідомити про підозрілу закупівлю
Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.
Нагадаємо, на початку місяця зʼявився тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах на Одещині, на яке збираються виділити 27 мільйонів бюджетних коштів. В ОВА переглянуть доцільність таких робіт під час війни.
Також ми писали, що в Одеській області останнім часом оголошували дуже багато тендерів, у доречності яких засумнівалися в ОВА. Зокрема, йдеться про сотні тисяч гривень на різдвяні подарунки, які оголошували у деяких громадах регіону. Наразі триває їхнє вивчення.
Додамо, що Одеська обласна військова адміністрація постійно вивчає доцільність тендерів, які оголошують у регіоні. Зокрема, перевірки торкнулися й закупівлі автівок для прокуратури, на які витратять понад мільйон. Цей аукціон виявився доречним, адже у відомства спостерігається нестача в автопарку.
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