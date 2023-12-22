Тендери на авто для прокуратури є доцільними, — Кіпер

Голова ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Одеська обласна військова адміністрація постійно вивчає доцільність тендерів, які оголошують у регіоні. Зокрема, перевірки торкнулися й закупівлі автівок для прокуратури, на які витратять понад мільйон. Цей аукціон є доречним, адже у відомства спостерігається нестача в автопарку.

Про це під час підсумкового річного пресбрифінгу розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, важлива мобільність правоохоронців, а ремонтувати старі автівки вийде більше ніж 600 тис. грн. Він зазначив, що автівка за таку суму — це не бізнес-клас, а робоча машина, яка забезпечує весь район. До війни не встигли оновити автопарк спецслужб, тому в цьому є потреба зараз.

"Потрібно враховувати, що ці витрати швидко покриваються. Ви ж враховуйте, скільки прокуратура позивів заявляє, землю повертає. Тому це цілком доцільно", — сказав Кіпер.

Крім того, голова ОВА зауважив, що собівартість збитків, які будуть без цих автомобілів, більша за їхню ціну.

Деталі тендеру

У планах прокуратури придбання 2 автомобілів Citroën C-Elysée не раніше 2023 року випуску. Таким чином одна машина коштуватиме 600 тисяч гривень. А поставити їх мають до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, на початку місяця зʼявився тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах на Одещині, на які збираються виділити 27 мільйонів бюджетних коштів. В ОВА переглянуть доцільність таких робіт під час війни.

Раніше ми розповіли, скільки має працювати українець, щоб купити авто. У 2023 році середня заробітна плата дорівнює 18 261 грн (близько 494 долари). Тим часом середня ціна нових автомобілів зросла до 33,5 тис. євро (на 21% більше порівняно з 2022 роком).