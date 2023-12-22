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Тендеры на авто для прокуратуры целесообразны, — Кипер

22 декабря 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тендеры на авто для прокуратуры целесообразны, — Кипер
Глава ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская областная военная администрация постоянно изучает целесообразность объявляющихся в регионе тендеров. В частности, проверки коснулись и закупки автомобилей для прокуратуры, на которые потратят более миллиона. Этот аукцион уместен, ведь у ведомства наблюдается нехватка в автопарке.

Об этом во время итогового годового пресс-брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, важна мобильность правоохранителей, а ремонт старых авто обойдется в сумму более 600 тыс. грн. Он отметил, что автомобиль за такую сумму это не бизнес-класс, а рабочая машина, обеспечивающая весь район. До войны не успели обновить автопарк спецслужб, поэтому в этом есть нужда сейчас.

"Нужно учитывать, что эти расходы быстро покрываются. Вы же учитывайте, сколько прокуратура позывов заявляет, землю возвращает. Поэтому это целесообразно", — сказал Кипер.

Кроме того, глава ОВА отметил, что себестоимость убытков, которые будут без этих автомобилей, больше их цены.

Детали тендера

В планах прокуратуры приобретение 2 автомобилей Citroën C-Elysée не ранее 2023 года выпуска. Таким образом, одна машина обойдется в 600 тысяч гривен. А поставить их должны до 31 декабря 2023 года.

Напомним, в начале месяца появился тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях в Одесской области, на которые собираются выделить 27 миллионов бюджетных средств. В ОВА пересмотрят целесообразность таких работ во время войны.

Раньше мы рассказали, сколько должен работать украинец, чтобы купить авто. В 2023 году средняя заработная плата равняется 18 261 грн (около 494 доллара). Тем временем средняя цена новых автомобилей выросла до 33,5 тыс. евро (на 21% больше по сравнению с 2022 годом).

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