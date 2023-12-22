В ОВА ретельно вивчать тендер на будівництво бомбосховища в Дачному за 27 млн

Голова ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

На початку місяця зʼявився тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах на Одещині, на які збираються виділити 27 мільйонів бюджетних коштів. В ОВА переглянуть доцільність таких робіт під час війни.

Про це під час підсумкового річного пресбрифінгу розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, профільна комісія могла випустити з виду цей тендер через відсутність проблем у громаді. Але голова ОВА пообіцяв передивитися цю інформацію.

"Я знав, що вони будували, але не знав, що там якась складна історія. Я перевірю і все скажу", — сказав Кіпер.

Що планують зробити

У селі Дачне Одеської області планують повне відновлення та укріплення стін, сходинок, сповіщення про небезпеку та облаштування меблями і сантехнікою у радіаційному укритті в яслах. На ці роботи сільська рада готова виділити 27 431 563 гривень.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Відомо, що на сховище у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень.

Також ми писали, у Подільському районі Одеської області планують встановити укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень.