В ОВА тщательно изучат тендер на строительство бомбоубежища в Дачном за 27 млн

Глава ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

В начале месяца появился тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях в Одесской области, на которые собираются выделить 27 миллионов бюджетных средств. В ОВА пересмотрят целесообразность таких работ во время войны.

Об этом во время итогового годового пресс-брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, профильная комиссия могла упустить из виду этот тендер из-за отсутствия проблем в обществе. Но глава ОВА пообещал пересмотреть эту информацию.

"Я знал, что они строили, но не знал, что там какая-то сложная история. Я проверю и все скажу", — сказал Кипер.

Что планируют сделать

В селе Дачное Одесской области планируется полное восстановление и укрепление стен, ступенек, оповещения об опасности и обустройстве мебелью и сантехникой в радиационном укрытии в яслях. На эти работы сельсовет готов выделить 27 431 563 гривен.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на хранилище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Подольском районе Одесской области планируют установить укрытие на 200 человек. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен.