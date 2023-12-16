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Кава на Думській — одесити знову вийшли на мітинг під стіни одеської мерії

16 грудня 2023 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Кава на Думській — одесити знову вийшли на мітинг під стіни одеської мерії
Дівчина з плакатом на Думській площі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 16 грудня, одесити вкотре вийшли на мітинг під одеську мерію. Містяни виступають проти непершочергових витрат місцевого бюджету в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг на Думській площі

Кілька десятків одеситів зібралися сьогодні на Думській площі, щоб виразити свій протест непершочерговим витратам бюджетних коштів. Вони прийшли з портретами загиблих воїнів та плакатами, на яких написано "Гроші на ЗСУ" та "ЗСУ мерзнуть". У ході протесту, одна з мітингувальниць стояла на площі боса з плакатом що військові мерзнуть.

Боса дівчина під час акції на Думській. Фото: Новини.LIVE
Люди під час акції на Думській площі. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що жителі Одеси виходять до стін мерії із закликом спрямувати кошти на армію уже понад три місяці. Ініціювала пікети голова БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. Після скасування виділення коштів на спорудження прибудови до будівлі Київського райсуду, сама волонтерка припинила свою участь у мітингах. Проте одесити продовжують виходити. 

Як акція протесту вплинула на виділення коштів 

Відомо, що ОВА скасувала тендери сумарно на 63 мільйони гривень, серед яких були закупівля іспанських платанів на 100 тисяч, какао на майже пів мільйона та цукерок на 795 тисяч. 

"Матеріали зібрані й направлені в правоохоронні органи. Працюємо далі, раціональне використання коштів — запорука нашої Перемоги!" — написав Кіпер. 

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням. 

Мітинг в Одесі на Думській пллощі. Фото: Новини.LIVE
Хлопець тримає плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві під будівлею КМДА вчергове проходить акція протесту. Активісти сьогодні, 16 грудня, вимагають у влади спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ.

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