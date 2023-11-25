Одесити припиняють акції протестів під стінами міськради — причини

Голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. Фото: Новини.LIVE

Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова вирішила завершити свою участь у мітингах під стінами Одеської міськради проти сумнівних закупівель під час війни. Причина у скасуванні виділення коштів на спорудження прибудови до будівлі Київського райсуду.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова одеського БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

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"Одеса надала приклад всій країні, що все ж такі має сенс ходити до тих, кого ми обрали й звертатися до них з вимогами. Одесити показали всій країні, що вони вміють відстоювати свої права мирно, красиво і з гідністю. І що вони в принципі вміють встати та відірватися від диванів не зважаючи на всі "заборони", — написала волонтерка.

Скасування скандального тендеру

Бюджетна комісія міськради вчора вирішила рекомендувати колегам під час сесії скасувати рішення про виділення першого траншу в 12 мільйонів гривень зі 112, які мали витратити на ремонт Київського районного суду Одеси. Катерина Ножевнікова відзначила це як успіх, але залишає відкритою можливість подальшого контролю.

"Слідкуємо за тендерами, пишемо скарги. Ну і якщо що знов зберемося на каву", — підкреслила Катерина Ножевнікова.

Що відомо про мітинг на Думській

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня після того, як волонтери, дізнались, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro.

Також був оголошений тендер на понад 31 млн грн на реставрацію фасадів та покрівлі Театру юного глядача імені Юрія Олеші. На цей раз замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив на зустрічі з журналістами, що будівля, у якій працює театр, перебуває майже в аварійному стані й тому цей тендер на часі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що понад пів сотні одеситів сьогодні вийшли на мітинг під стіни Одеської міської ради. З плакатами в руках люди вимагали припинити витрати з бюджету на ті статті видатків, які не є критичними у період воєнного стану.

Додамо, що 2 вересня, у День міста, із самого ранку понад 300 мешканців міста вийшли під стіни міської ради. Люди вимагали у можновладців скасувати витрати із бюджету на ремонти фасадів, доріг, адміністративних будівель тощо. А направити фінансування на ЗСУ та закупівлю всього, що може знадобитися українським захисникам. Ще мітингувальники зустрічали депутатів, які йшли на сесію, з фігуркою повішеного Путіна, поваленим Кремлем та українськими військовими, які захищають свою територію.

Також ми повідомляли, що волонтери незадоволені роботою одеських депутатів та чиновників.