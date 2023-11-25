Одесситы прекращают акции протеста под стенами горсовета — причины

Глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. Фото: Новини.LIVE

Одесская волонтер Екатерина Ножевникова решила завершить свое участие в митингах под стенами Одесского горсовета против сомнительных закупок во время войны. Причина в отмене выделения средств на строительство пристройки к зданию Киевского райсуда.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава одесского БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

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"Одесса подала пример всей стране, что все-таки имеет смысл ходить к тем, кого мы избрали и обращаться к ним с требованиями. Одесситы показали всей стране, что они умеют отстаивать свои права мирно, красиво и с достоинством. И что они в принципе умеют встать и оторваться от диванов, несмотря на все "запреты", — написала волонтер.

Отмена скандального тендера

Бюджетная комиссия горсовета вчера решила рекомендовать коллегам во время сессии отменить решение о выделении первого транша в 12 миллионов гривен из 112, которые должны были потратить на ремонт Киевского районного суда Одессы. Екатерина Ножевникова назвала это как успехом, но оставляет открытой возможность дальнейшего контроля.

"Следим за тендерами, пишем жалобы. Ну и если что опять соберемся на кофе", — подчеркнула Екатерина Ножевникова.

Что известно о митинге на Думской

Первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа, после того, как волонтеры узнали, что городские власти собираются потратить 106,2 млн грн на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы. Соответствующий тендер был размещен Управлением капитального строительства Одесского горсовета на Prozorro.

Также был объявлен тендер более чем на 31 млн грн на реставрацию фасадов и кровли Театра юного зрителя имени Юрия Олеши. В этот раз заказчиком выступил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил на встрече с журналистами, что здание, в котором работает театр, находится почти в аварийном состоянии, и поэтому этот тендер актуален.

Напомним, ранее мы писали, что более полусотни одесситов сегодня вышли на митинг у стен Одесского городского совета. С плакатами в руках люди требовали прекратить расходы из бюджета на статьи, которые не являются критическими в период военного положения.

Добавим, что 2 сентября, в День города, с самого утра более 300 жителей города вышли под стены городского совета. Люди требовали у власти отменить расходы из бюджета на ремонты фасадов, дорог, административных зданий и т.д., а направить финансирование на ВСУ и закупку всего, что может понадобиться украинским защитникам. Митингующие встречали депутатов, которые шли на сессию, с фигуркой повешенного Путина, свергнутым Кремлем и украинскими военными, защищающими свою территорию.

Также мы сообщали, что волонтеры недовольны работой одесских депутатов и чиновников.