Кава на Думській — одесити знову зібралися на мітинг

Дівчата на Думській площі з плакатами у руках. Фото: соцмережі

Сьогодні 18 листопада на Думській площі одесити вже традиційно зібрались на мітинг. Містяни виступають проти непершочергових витрат місцевого бюджету в умовах воєнного стану.

Про це Новини.LIVE дізнались із соцмереж.

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Люди з портретами загиблих воїнів. Фото: соцмережі

Мітингувальники тримають у руках стяг України. Фото: соцмережі

Одесити вимагають зупинити тендери та підтримати армію

Попри прохолодну погоду одесити все-таки вийшли до стін Одеської мерії, щоб виразити свій протест непершочерговим тендерам. На мітинг зібралось більше сотні людей. Вони прийшли з портретами загиблих воїнів та плакатами на яких написано "Гроші на ЗСУ" та "Ні - безглуздим тендерам.В першу чергу ЗСУ".

Люди під час акції на Думській площі. Фото: соцмережі

Містяни тримають плакат на якому намальваний дракон, що намагається вкрасти бюджетні кошти. Фото: соцмережі

Додамо, що жителі Одеси виходять до стін мерії із закликом спрямувати кошти на армію уже понад два місяці. Ініціювала пікети голова БФ "Корпорація монстрів" волонтерка Катерина Ножевнікова. На своїй сторінці у Фейсбук вона повідомила, що через буревій вона закликала людей сьогодні не виходити.

"Які чудові у нас люди в Одесі, що навіть після того, як я зранку написала допис не виходити сьогодні на каву, бо ураган – люди зібралися. На жаль, мені зателефонували, що треба бути біля Замку монстрів, бо приїде фонд держмайна вирішувати його долю і мене не було майже до 11:00. Коли я приїхала на думську, люди ще стояли. Ми п’ять хвилин поспілкувалися, я розповіла які є гарні новини, скільки вже вийшло, які подальші плани та дії", — написала волонтерка.

Вона також засудила акт вандалізму, що стався під час проведення мітингу. Місцевий художник Ярослав Войцеховський облив фарбою памʼятник російському культурному діячеві О.С. Пушкіну. Свою витівку він назвав "перформансом".

"Той, хто це зробив — провокатор і просто перекреслив все, що ми там три місяці робили. Ви навмисно це зробили, щоб дискредитувати нас? Чи ви просто дурні — не знаю, але це просто вандалізм. Переносити пам’ятники до музеїв це питання містян. Яке досі дискутується. Але ось такий Вандалізм це просто днище. Навіщо ви це зробили? І чому ніхто не зупинив? Бо ті, хто виходить пити каву, стоять спиною до пам’ятника. А ось купа поліції та спостерігачів від мерії — ви, де були?" — написала Катерина Ножевнікова.

Допис Катерини Ножевнікової. Фото: скриншот

Що відомо про мітинг на Думській

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня після того, як волонтери, дізнались, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro.

Також був оголошений тендер на понад 31 млн грн на реставрацію фасадів та покрівлі Театру юного глядача імені Юрія Олеші. На цей раз замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив на зустрічі з журналістами, що будівля, у якій працює театр, перебуває майже в аварійному стані й тому цей тендер на часі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що понад пів сотні одеситів сьогодні вийшли на мітинг під стіни Одеської міської ради. З плакатами в руках люди вимагали припинити витрати з бюджету на ті статті видатків, які не є критичними у період воєнного стану.

Додамо, що 2 вересня, у День міста, із самого ранку понад 300 мешканців міста вийшли під стіни міської ради. Люди вимагали у можновладців скасувати витрати із бюджету на ремонти фасадів, доріг, адміністративних будівель тощо. А направити фінансування на ЗСУ та закупівлю всього, що може знадобитися українським захисникам. Ще мітингувальники зустрічали депутатів, які йшли на сесію, з фігуркою повішеного Путіна, поваленим Кремлем та українськими військовими, які захищають свою територію.

Також ми повідомляли, що волонтери незадоволені роботою одеських депутатів та чиновників.