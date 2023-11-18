Кофе на Думской — одесситы снова собрались на митинг

Девушка на Думской площади с плакатами в руках. Фото: соцсети

Сегодня 18 ноября на Думской площади одесситы уже традиционно собрались на митинг. Горожане выступают против непервоочередных расходов местного бюджета в условиях военного положения.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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Люди с портретами погибших воинов. Фото: соцсети

Митингующие держат в руках флаг Украины. Фото: соцсети

Одесситы требуют остановить тендеры и поддержать армию

Несмотря на прохладную погоду, одесситы все-таки вышли к стенам Одесской мэрии, чтобы выразить свой протест непервоочередным тендерам. На митинг собралось более сотни человек. Они пришли с портретами погибших воинов и плакатами, на которых написано "Деньги на ВСУ" и "Нет — бессмысленным тендерам. В первую очередь ВСУ".

Люди во время акции на Думской площади. Фото: соцсети

Горожане держат плакат на котором нарисован дракон, пытающийся украсть бюджетные средства. Фото: соцсети

Добавим, что жители Одессы выходят к стенам мэрии с призывом направить средства на армию уже более двух месяцев. Инициировала пикеты глава БФ "Корпорация монстров" волонтер Екатерина Ножевникова. На своей странице в Фейсбуке она сообщила, что из-за урагана она призвала людей сегодня не выходить.

"Какие замечательные у нас люди в Одессе, что даже после того, как я утром написала сообщение не выходить сегодня на кофе, потому что ураган — люди собрались. К сожалению, мне позвонили по телефону, что надо быть возле Замка монстров, потому что приедет фонд госимущества решать его судьбу и меня не было почти до 11:00. Когда я приехала на думскую, люди еще стояли. Мы пять минут пообщались, я рассказала какие хорошие новости, сколько уже получилось, какие дальнейшие планы и действия", — написала волонтер.

Она также осудила акт вандализма, который произошел во время митинга. Местный художник Ярослав Войцеховский облил краской памятник русскому культурному деятелю А.С. Пушкину. Свою затею он назвал "перформансом".

"Тот, кто это сделал - провокатор и просто перечеркнул все, что мы там три месяца делали. Вы намеренно это сделали, чтобы дискредитировать нас? Или вы просто дураки - не знаю, но это просто вандализм. Переносить памятники в музеи этот вопрос Но вот такой Вандализм это просто днище. Зачем вы это сделали? И почему никто не остановил? Ибо те, кто выходит пить кофе, стоят спиной к памятнику. А вот куча полиции и наблюдателей от мэрии — вы, где были?" – написала Екатерина Ножевникова.

Сообщение Екатерины Ножевниковой. Фото: скриншот

Что известно о митинге на Думской

Первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа, после того, как волонтеры узнали, что городские власти собираются потратить 106,2 млн грн на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы. Соответствующий тендер был размещен Управлением капитального строительства Одесского горсовета на Prozorro.

Также был объявлен тендер более чем на 31 млн грн на реставрацию фасадов и кровли Театра юного зрителя имени Юрия Олеши. В этот раз заказчиком выступил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил на встрече с журналистами, что здание, в котором работает театр, находится почти в аварийном состоянии, и поэтому этот тендер актуален.

Напомним, ранее мы писали, что более полусотни одесситов сегодня вышли на митинг у стен Одесского городского совета. С плакатами в руках люди требовали прекратить расходы из бюджета на статьи, которые не являются критическими в период военного положения.

Добавим, что 2 сентября, в День города, с самого утра более 300 жителей города вышли под стены городского совета. Люди требовали у власти отменить расходы из бюджета на ремонты фасадов, дорог, административных зданий и т.д., а направить финансирование на ВСУ и закупку всего, что может понадобиться украинским защитникам. Митингующие встречали депутатов, которые шли на сессию, с фигуркой повешенного Путина, свергнутым Кремлем и украинскими военными, защищающими свою территорию.

Также мы сообщали, что волонтеры недовольны работой одесских депутатов и чиновников.