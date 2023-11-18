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В Одесі облили фарбою памʼятник Пушкіну

18 листопада 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі облили фарбою памʼятник Пушкіну
Художник Войцеховський та памʼятник Пушкіну. Фото: колаж
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 18 листопада, під час акції на підтримку Збройних сил України, яка традиційно проходить під стінами Одеської міської ради, містяни облили фарбою памʼятник російському культурному діячеві. Йдеться про бюст Пушкіна, який знаходиться на Приморському бульварі.

Про це Новини.LIVE дізналися від учасників акції.

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Наразі відомо, що акт вандалізму над памʼяткою архітектури вчинив місцевий художник Ярослав Войцеховський, який назвав свою витівку "перформансом".

Зазначимо, що у більшості випадків після обливання фарбою памʼятників російським діячам, найближчим часом вони зникають зі своїх п'єдесталів. Проте в Одесі це питання залишається спірним, адже історико-топонімічна комісія вирішила не чіпати бюст Пушкіна та памʼятник Воронцову на Соборній площі. 

Доля Пушкіна в України

Нагадаємо, 15 листопада після довгих дискусій та вмовлянь киян у столиці все ж демонтували пам'ятник Пушкіну. Напередодні, активісти розмалювали та залишили написи на пам'ятнику, зокрема "Імперця геть". 

Також ми писали, що Харківський академічний драматичний театр позбувся прізвища Пушкіна у назві. Ім’я російського письменника офіційно прибрали з назви театру ще наприкінці минулого грудня, але тільки зараз демонтували вивіску на фасаді будівлі. 

Додамо, Кабінет міністрів України вирішив, що пам’ятники Олександру Пушкіну та князю Воронцову в Одесі не є культурною спадщиною.  Зі списку викреслили також полководця Суворова в місті Ізмаїлі.

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