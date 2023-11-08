Усі, крім Пушкіна — в Одесі демонтують пам'ятники російським діячам

Пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі. Фото: Суспільне

В Одесі планують демонтувати пам'ятники, пов'язані з російськими діячами. Проте зміни торкнуться не всіх, зокрема бюст Пушкіна на Приморському бульварі та фігура Воронцова на Соборній площі поки залишатимуться на місці.

Відповідне питання 9 листопада розгляне історико-топонімічна комісія Одеської міської ради.

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За інформацією членів комісії, ці пам'ятники становлять виняткову художню цінність для міста.

Які зміни плануються

На трьох пам'ятниках планують змінити зміст табличок. Так, на постаменті погруддя Попову зі словосполучення "російський вчений-фізик" приберуть слово "російський". Це ж зроблять із погруддям Ляпунова в університетському дворі на Пастера. Його підпишуть математиком та механіком, без згадки Петербурзької академії наук. А Павлова на скульптурі у санаторії "Аркадія" підпишуть фізіологом, а не російським фізіологом.

Які пам'ятники демонтують

Пам'ятник Толстому,

потьомкінцям на Митній площі,

Іванову (голова Одеського виконкому) на метизному заводі,

Чкалову та Дзержинському у санаторіях на Французькому бульварі,

Пам'ятник Черняхівському, який сьогодні розташований на Тінистій,

з Олександрівської колони у парку Шевченка знімуть усі імперські символи. І називатиметься вона "Пам'ятна колона на честь закладки парку".

Нагадаємо, в Одесі пропонують перейменувати Катерининську площу. Активісти радять обрати назву "площа Захисників та Захисниць України" та встановити там відповідну пам'ятку.

Також ми писали, що в Одесі планують перейменувати 14 об'єктів топоніміки. Пропозиції висунули історико-топонімічна комісія. Зміни назв пропонують в Пересипському та Хаджибейському районах міста.