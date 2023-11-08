Усі, крім Пушкіна — в Одесі демонтують пам'ятники російським діячам
В Одесі планують демонтувати пам'ятники, пов'язані з російськими діячами. Проте зміни торкнуться не всіх, зокрема бюст Пушкіна на Приморському бульварі та фігура Воронцова на Соборній площі поки залишатимуться на місці.
Відповідне питання 9 листопада розгляне історико-топонімічна комісія Одеської міської ради.
За інформацією членів комісії, ці пам'ятники становлять виняткову художню цінність для міста.
Які зміни плануються
На трьох пам'ятниках планують змінити зміст табличок. Так, на постаменті погруддя Попову зі словосполучення "російський вчений-фізик" приберуть слово "російський". Це ж зроблять із погруддям Ляпунова в університетському дворі на Пастера. Його підпишуть математиком та механіком, без згадки Петербурзької академії наук. А Павлова на скульптурі у санаторії "Аркадія" підпишуть фізіологом, а не російським фізіологом.
Які пам'ятники демонтують
- Пам'ятник Толстому,
- потьомкінцям на Митній площі,
- Іванову (голова Одеського виконкому) на метизному заводі,
- Чкалову та Дзержинському у санаторіях на Французькому бульварі,
- Пам'ятник Черняхівському, який сьогодні розташований на Тінистій,
- з Олександрівської колони у парку Шевченка знімуть усі імперські символи. І називатиметься вона "Пам'ятна колона на честь закладки парку".
Нагадаємо, в Одесі пропонують перейменувати Катерининську площу. Активісти радять обрати назву "площа Захисників та Захисниць України" та встановити там відповідну пам'ятку.
Також ми писали, що в Одесі планують перейменувати 14 об'єктів топоніміки. Пропозиції висунули історико-топонімічна комісія. Зміни назв пропонують в Пересипському та Хаджибейському районах міста.
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