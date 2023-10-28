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Активісти пропонують перейменувати Катерининську площу – як хочуть назвати

28 жовтня 2023 19:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Активісти пропонують перейменувати Катерининську площу – як хочуть назвати
Катерининська площа. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі пропонують перейменувати Катерининську площу. Активісти радять обрати назву "площа Захисників та Захисниць України" та встановити там відповідну пам'ятку. 

Про це на своїй сторінці в мережі Instagram повідомив активіст Віталій Гілевич

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"Велика кількість одеситів за останні 2 місяці підтримали важливу ініціативу вшанування памʼяті полеглих бійців і встановили на площі прапорці, які ви бачите на відео, таким чином створивши місце шани тих, хто віддав життя за нашу незалежність", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що навколо памʼятника Катерині було багато сперечань, але більшість одеситів, які взяли участь в опитуванні щодо його демонтажу, вирішили, що йому тут не місце.

"Сьогодні ми хочемо почути думку одеситів щодо перейменування Катерининської площі на площу Захисників і Захисниць України, та встановлення відповідного памʼятника", — написав Віталій Гілевич.

Він попросив одеситів написати у коментарях до його допису, що вони думають з цього приводу, та поширити відео, щоб якомога більше одеситів мали можливість висловити свою думку.

Зазначимо, що в Одесі планують провести новий конкурс щодо реконструкції простору на Катерининській площі. На виконкомі міськради попередній визнали таким, що не відбувся.

Також ми повідомляли, що архітектурний конкурс на реновацію Катерининської площі після зняття пам'ятника Катерині II завершився невдачею. З шести представлених варіантів ні один не відповів вимогам конкурсу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що з Катерининської площі демонтують пам’ятник "Засновникам Одеси". Відео демонтажу з’явилися в соцмережах. Демонтаж скандального пам'ятника Катерині II викликав чималу хвилю бурхливих дискусій у суспільстві. Думки одеситів від початку розділялися, але голосування на міському порталі дало зрозуміти, що охочих прибрати імператрицю в рази більше. Зараз же виникає дискусія навколо майбутньої долі пам'ятника.

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