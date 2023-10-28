Активисты предлагают переименовать Екатерининскую площадь — как хотят назвать

Екатерининская площадь. Фото: Новости.

В Одессе предлагают переименовать Екатерининскую площадь. Активисты советуют выбрать название "площадь Защитников и Защитниц Украины" и установить соответствующую достопримечательность.

Об этом на своей странице в сети Instagram сообщил активист Виталий Гилевич.

Читайте также:

"Большое количество одесситов за последние 2 месяца поддержали важную инициативу памяти павших бойцов и установили на площади флажки, которые вы видите на видео, таким образом создав место уважения тех, кто отдал жизнь за нашу независимость", — говорится в сообщении.

Отметим, что вокруг памятника Екатерине было много споров, но большинство одесситов, принявших участие в опросе по его демонтажу, решили, что ему здесь не место.

"Сегодня мы хотим услышать мнение одесситов о переименовании Екатерининской площади на площадь Защитников и Защитниц Украины и установлении соответствующего памятника", — написал Виталий Гилевич.

Он попросил одесситов написать в комментариях к его сообщению, что они думают по этому поводу, и распространить видео, чтобы как можно больше одесситов могли высказать свое мнение.

Отметим, что в Одессе планируется провести новый конкурс по реконструкции пространства на Екатерининской площади. На исполкоме горсовета предыдущий признали несостоявшимся.

Также мы сообщали, что архитектурный конкурс на реновацию Екатерининской площади после снятия памятника Екатерине II завершился неудачей. Из шести представленных вариантов ни один не ответил требованиям конкурса.

Напомним, ранее мы писали, что с Екатерининской площади демонтируют памятник "Учредителям Одессы". Видео демонтажа появилось в соцсетях. Демонтаж скандального памятника Екатерине II вызвало немалую волну бурных дискуссий в обществе. Мнения одесситов с самого начала разделялись, но голосование на городском портале дало понять, что желающих убрать императрицу в разы больше. Сейчас же возникает дискуссия вокруг будущей судьбы памятника.