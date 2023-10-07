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Результати конкурсу на реконструкцію Катерининської площі: хто переміг

7 жовтня 2023 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Результати конкурсу на реконструкцію Катерининської площі: хто переміг
Ескіз Катерининської площі з фонтаном, фото ілюстративне. Фото: Петро Обухов
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Архітектурний конкурс на реновацію Катерининської площі після зняття пам'ятника Катерині II завершився невдачею. З шести представлених варіантів ні один не відповів вимогам конкурсу. 

Про це повідомив депутат одеської міськради Петро Обухов.

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Деталі конкурсу

Учасники конкурсу представили лише два проєкти, які відповідали умовам. Однак жоден з них не відзначився достатньою якістю. Як пише депутат, це стало несподіваним результатом, особливо у контексті обіцянок про кращі проєкти від італійських фахівців.

"Нагадаю, що під час голосування за демонтаж Катерини я запропонував провести архітектурний конкурс на новий вигляд площі. Тоді ми з архітекторами підготували бачення того, як може виглядати площа з фонтаном, деревами, місцями для сидіння замість пам'ятника та стоянки. На що мер мені так зверхньо відповів, типу, куди ти лізеш, ми тут вже домовились з італійцями, вони нам зроблять класні проєкти, не той що твої "малюнки", — наголосив Петро Обухов.

Призовий фонд

У закритому конкурсі від міськради  було зазначено, що призовий фонд — 350 тисяч гривень. Строк оголошення результатів — 14 серпня. 

"Результати такі. З шести варіантів тільки два відповідали умовам конкурсу. Але жоден з них не був достатньої якості. Тож переможця нема. А 350 тисяч грн залишаться в бюджеті на щось інше. По-перше, зекономили кошти. По-друге, треба проводити відкриті конкурси та кликати всіх охочих. Справжня якість народжується в конкуренції", — пише депутат. 

У зв'язку з цим переможця вирішили не оголошувати, а повторний конкурс із реновації Катерининської площі планують провести після війни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з Катерининської площі демонтують пам’ятник "Засновникам Одеси". Відео демонтажу з’явилися в соцмережах. Демонтаж скандального пам'ятника Катерині II викликав чималу хвилю бурхливих дискусій у суспільстві. Думки одеситів від початку розділялися, але голосування на міському порталі дало зрозуміти, що охочих прибрати імператрицю в рази більше. Зараз же виникає дискусія навколо майбутньої долі пам'ятника.
 

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