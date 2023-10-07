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Результаты конкурса на реконструкцию Екатерининской площади: кто победил

7 октября 2023 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Результаты конкурса на реконструкцию Екатерининской площади: кто победил
Эскиз Екатерининской площади с фонтаном, фото иллюстративное. Фото: Петр Обухов
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Архитектурный конкурс на реновацию Екатерининской площади после снятия памятника Екатерине II завершился неудачей. Из шести представленных вариантов ни один не ответил требованиям конкурса.

Об этом сообщил депутат одесского горсовета Петр Обухов.

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Детали конкурса

Участники конкурса представили только два проекта, отвечающих условиям. Однако ни один из них не отличился достаточным качеством. Как пишет депутат, это стало неожиданным результатом, особенно в контексте обещаний о лучших проектах от итальянских специалистов.

"Напомню, что во время голосования за демонтаж Екатерины я предложил провести архитектурный конкурс на новый вид площади. Тогда мы с архитекторами подготовили видение того, как может выглядеть площадь с фонтаном, деревьями, сидячими местами вместо памятника и стоянки. На что мэр мне так свысока ответил, типа, куда ты лезешь, мы здесь уже договорились с итальянцами, они нам сделают классные проекты, не то что твои "рисунки", — подчеркнул Петр Обухов.

Призовой фонд

В закрытом конкурсе от горсовета было отмечено, что призовой фонд — 350 тысяч гривен. Срок объявления результатов — 14 августа.

"Результаты такие. Из шести вариантов только два соответствовали условиям конкурса. Но ни один из них не был достаточного качества. Так что победителя нет. А 350 тысяч грн останутся в бюджете на что-то другое. Во-первых, сэкономили средства. Во-вторых, нужно проводить открытые конкурсы и звать всех желающих. Настоящее качество рождается в конкуренции", — пишет депутат.

В связи с этим победителя решили не объявлять, а повторный конкурс по реновации Екатерининской площади планируют провести после войны.

Напомним, ранее мы писали, что с Екатерининской площади демонтируют памятник "Учредителям Одессы". Видео демонтажа появились в соцсетях. Демонтаж скандального памятника Екатерине II вызвал немалую волну бурных дискуссий в обществе. Мнения одесситов с самого начала разделялись, но голосование на городском портале дало понять, что желающих убрать императрицу в разы больше. Сейчас же возникает дискуссия вокруг будущей судьбы памятника.

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