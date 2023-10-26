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В Одесі проведуть новий конкурс щодо реконструкції Катерининської площі

26 жовтня 2023 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі проведуть новий конкурс щодо реконструкції Катерининської площі
Катерининська площа в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують провести новий конкурс щодо реконструкції простору на Катерининській площі. Сьогодні на виконкомі міськради попередній визнали таким, що не відбувся.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"На конкурс було надано 6 проєктів. Це 4 проєкти, які ми замовляли, і 2, які були зроблені на ініціативній основі. Відповідно до рішення жюрі тільки 2 проєкти відповідали вимогам щодо його обсягу. Але їх теж неможливо реалізовувати", — сказав в.о. директора Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради Марат Касімов.

Що потрібно зробити для нового конкурсу

  • провести новий архітектурний конкурс, коли це буде на часі, з більш широким колом професійних учасників, у тому числі із залученням міжнародних фахівців;
  • учасників конкурсу, що надали проєктні пропозиції в повному обсязі, запросити до участі у новому конкурсі із врахуванням доопрацювання проєктів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з Катерининської площі демонтують пам’ятник "Засновникам Одеси". Відео демонтажу з’явилися в соцмережах. Демонтаж скандального пам'ятника Катерині II викликав чималу хвилю бурхливих дискусій у суспільстві. Думки одеситів від початку розділялися, але голосування на міському порталі дало зрозуміти, що охочих прибрати імператрицю в рази більше. Зараз же виникає дискусія навколо майбутньої долі пам'ятника.

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