В Одессе проведут новый конкурс по реконструкции Екатерининской площади

Екатерининская площадь в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют провести новый конкурс по реконструкции пространства на Екатерининской площади. Сегодня на исполкоме горсовета предыдущий признали несостоявшимся.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"На конкурс было предоставлено 6 проектов. Это 4 проекта, которые мы заказывали, и 2, которые были сделаны на инициативной основе. Согласно решению жюри, только 2 проекта отвечали требованиям по его объему. Но их тоже невозможно реализовывать", — сказал и.о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Одесского горсовета Марат Касимов.

Что нужно сделать для нового конкурса

провести новый архитектурный конкурс, когда это будет актуально, с более широким кругом профессиональных участников, в том числе с привлечением международных специалистов;

участников конкурса, предоставивших проектные предложения в полном объеме, пригласить к участию в новом конкурсе с учетом доработки проектов.

Напомним, ранее мы писали, что с Екатерининской площади демонтируют памятник "Учредителям Одессы". Видео демонтажа появилось в соцсетях. Демонтаж скандального памятника Екатерине II вызвал немалую волну бурных дискуссий в обществе. Мнения одесситов с самого начала разделялись, но голосование на городском портале дало понять, что желающих убрать императрицу в разы больше. Сейчас же возникает дискуссия вокруг будущей судьбы памятника.