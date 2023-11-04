Одеситам запропонують обрати нові назви для вулиць та провулків — які саме

Табличка без назви вулиці. Фото: google

В Одесі планують перейменувати 14 об'єктів топоніміки. Пропозиції висунули історико-топонімічна комісія. Зміни назв пропонують в Пересипському та Хаджибейському районах міста.

Про це повідомили на сайті міськради.

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"Окремий блок питань був присвячений обговоренню пропозицій щодо нових назв для вулиць, які потребують перейменування. Ці пропозиції незабаром будуть винесені на громадське обговорення, детальна інформація про що з’явиться на інформаційних ресурсах Одеської міської ради", — йдеться у повідомленні.

Які назви запропонують

Пересипський район

Восьмого Березня 3-я Лінія вулиця — Гобеленова вулиця

Восьмого Березня 5-й провулок — Кодимський провулок

Восьмого Березня 7-й провулок — Бейтельсбахерівський провулок

Восьмого Березня 9-й провулок — Фредеріка Волтона провулок

Молодогвардійська вулиця — Чайківська вулиця

Нікітіна вулиця — Шполянська вулиця

Салтикова-Щедріна вулиця — Пилипа Орлика вулиця

Хаджибейський район

Москвіна провулок — Литаврівський провулок

Спартаківська вулиця — Баронівська вулиця

Спартаківський провулок — Пігрова провулок

Желябова вулиця — Владислава Домбровського вулиця

Сурикова 1-й провулок — Лірний провулок

Сурикова 2-й провулок — Бандурний провулок

Ціолковського вулиця — Йоганна Ансельма вулиця

Нагадаємо, в Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Цього разу містяни підтримали усі запропоновані варіанти нових топонімічних назв.

Також ми писали, що в Одеській області перейменують місто-супутник обласного центру. Йдеться про Южне, мешканці якого вирішили перекласти назву на Південне.