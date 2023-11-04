Одесситам предложат выбрать новые названия для улиц и переулков — какие именно

Табличка без названия улицы. Фото: google

В Одессе планируется переименовать 14 объектов топонимики. Предложение выдвинула историко-топонимическая комиссия. Изменения названий предлагают в Пересыпском и Хаджибейском районах города.

Об этом сообщили на сайте горсовета.

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"Отдельный блок вопросов был посвящен обсуждению предложений по новым названиям для улиц, которые нуждаются в переименовании. Эти предложения вскоре будут вынесены на общественное обсуждение, подробная информация о чем появится на информационных ресурсах Одесского городского совета", — говорится в сообщении.

Какие названия предложат

Пересыпский район

Восьмого Марта 3-я Линия улица – Гобеленовая улица

Восьмого Марта 5-й переулок – Кодымский переулок

Восьмого Марта 7-й переулок – Бейтельсбахеровский переулок

Восьмого Марта 9-й переулок – Фредерика Волтона переулок

Молодогвардейская улица – Чайковская улица

Никитина улица – Шполянская улица

Салтыкова-Щедрина улица – Пилипа Орлика улица

Хаджибейский район

Москвина переулок – Литавровский переулок

Спартаковская улица – Бароновская улица

Спартаковский переулок – Пигрова переулок

Желябова улица – Владислава Домбровского улица

Сурикова 1-й переулок – Лирный переулок

Сурикова 2-й переулок – Бандурный переулок

Циолковская улица – Иоганна Ансельма улица

Напомним, в Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В этот раз горожане поддержали все предложенные варианты новых топонимических названий.

Также мы писали, что в Одесской области будет переименован город-спутник областного центра. Речь идет о Южном, жители которого решили перевести название на Южное.