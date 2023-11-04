Одесситам предложат выбрать новые названия для улиц и переулков — какие именно
В Одессе планируется переименовать 14 объектов топонимики. Предложение выдвинула историко-топонимическая комиссия. Изменения названий предлагают в Пересыпском и Хаджибейском районах города.
Об этом сообщили на сайте горсовета.
"Отдельный блок вопросов был посвящен обсуждению предложений по новым названиям для улиц, которые нуждаются в переименовании. Эти предложения вскоре будут вынесены на общественное обсуждение, подробная информация о чем появится на информационных ресурсах Одесского городского совета", — говорится в сообщении.
Какие названия предложат
Пересыпский район
- Восьмого Марта 3-я Линия улица – Гобеленовая улица
- Восьмого Марта 5-й переулок – Кодымский переулок
- Восьмого Марта 7-й переулок – Бейтельсбахеровский переулок
- Восьмого Марта 9-й переулок – Фредерика Волтона переулок
- Молодогвардейская улица – Чайковская улица
- Никитина улица – Шполянская улица
- Салтыкова-Щедрина улица – Пилипа Орлика улица
Хаджибейский район
- Москвина переулок – Литавровский переулок
- Спартаковская улица – Бароновская улица
- Спартаковский переулок – Пигрова переулок
- Желябова улица – Владислава Домбровского улица
- Сурикова 1-й переулок – Лирный переулок
- Сурикова 2-й переулок – Бандурный переулок
- Циолковская улица – Иоганна Ансельма улица
Напомним, в Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В этот раз горожане поддержали все предложенные варианты новых топонимических названий.
Также мы писали, что в Одесской области будет переименован город-спутник областного центра. Речь идет о Южном, жители которого решили перевести название на Южное.
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