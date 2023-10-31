В Одесі завершилося голосування за перейменування вулиць

Вказівник вулиць. Фото: google.com

В Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Цього разу містяни підтримали усі запропоновані варіанти нових топонімічних назв.

Про це Новини.LIVE дізналися на вебпорталі "Соціально активний громадянин".

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Зазначимо, що опитування на порталі "Соціально активний громадянин" з 10 до 31 жовтня включно, долучилося до нього кілька тисяч громадян.

Які результати

Найбільше перейменували вулиць у Хаджибейському районі міста. Цього разу усі запропоновані варіанти сподобалися одеситам, тож найближчим часом з'являться нові назви.

Нарешті Бувалкіна

Раніше ми писали, що історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна. Одесити підтримали це рішення, "за" проголосували 156 містян і 107 "проти".

Рішення про перейменування вулиці Бочарова. Фото: скриншот

Більше не Мічурина

Також одесити підтримали перейменування площі Мічурина на площу Волова. Переважна більшість містян проголосувала "за".

Рішення про перейменування площі Мічурина. Фото: скриншот

Нагадаємо, на історико-топонімічній комісії ухвалили рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації.