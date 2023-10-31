В Одесі завершилося голосування за перейменування вулиць — результати
В Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Цього разу містяни підтримали усі запропоновані варіанти нових топонімічних назв.
Про це Новини.LIVE дізналися на вебпорталі "Соціально активний громадянин".
Зазначимо, що опитування на порталі "Соціально активний громадянин" з 10 до 31 жовтня включно, долучилося до нього кілька тисяч громадян.
Які результати
Найбільше перейменували вулиць у Хаджибейському районі міста. Цього разу усі запропоновані варіанти сподобалися одеситам, тож найближчим часом з'являться нові назви.
Нарешті Бувалкіна
Раніше ми писали, що історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна. Одесити підтримали це рішення, "за" проголосували 156 містян і 107 "проти".
Більше не Мічурина
Також одесити підтримали перейменування площі Мічурина на площу Волова. Переважна більшість містян проголосувала "за".
Нагадаємо, на історико-топонімічній комісії ухвалили рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації.
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