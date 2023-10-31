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В Одессе завершилось голосование за переименование улиц — результаты

31 октября 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе завершилось голосование за переименование улиц
Указатель улиц. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В этот раз горожане поддержали все предложенные варианты новых топонимических названий.

Об этом Новини.LIVE узнали на веб-портале "Социально активный гражданин".

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Отметим, что опрос на портале "Социально активный гражданин" с 10 по 31 октября включительно, присоединился к нему несколько тысяч граждан.

Какие результаты

Больше всего переименовали улицы в Хаджибейском районе города. На этот раз все предложенные варианты понравились одесситам, так что в ближайшее время появятся новые названия.

Наконец-то Бувалкина

Ранее мы писали, что историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина. Одесситы поддержали это решение, "за" проголосовали 156 горожан и 107 "против".

Решение о переименовании улицы Бочарова. Фото: скриншот

Больше не Мичурина

Также одесситы поддержали переименование площади Мичурина в площадь Волова. Подавляющее большинство горожан проголосовало "за".

Решение о переименовании площади Мичурина. Фото: скриншот

Напомним, на историко-топонимической комиссии было принято решение создать парк "Славы и Воли". Он будет на месте сквера, расположенного вокруг здания облгосадминистрации.

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