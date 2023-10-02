В Одесі завершилося голосування про перейменування вулиць

Вказівники вулиць без назв. Фото ілюстративне: google.com

В Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Загалом цього разу в переліку опинилося 39 топонімічних об'єктів міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Зазначимо, що опитування на порталі "Соціально активний громадянин" тривало місяць, долучилося до нього кілька тисяч громадян.

Які результати

Найбільше перейменували вулиць у Пересипському районі міста. Цього разу усі запропоновані варіанти сподобалися одеситам, тож найближчим часом з'являться нові назви.

Перелік перейменування вулиць. Фото: скриншот

Перелік перейменування вулиць. Фото: скриншот

Перелік перейменування вулиць. Фото: скриншот

Перейменування в Одесі

Нагадаємо, на історико-топонімічній комісії ухвалили рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації.

Крім того, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.