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В Одесі завершилося голосування про перейменування вулиць: які результати

2 жовтня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі завершилося голосування про перейменування вулиць
Вказівники вулиць без назв. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Загалом цього разу в переліку опинилося 39 топонімічних об'єктів міста. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Зазначимо, що опитування на порталі "Соціально активний громадянин" тривало місяць, долучилося до нього кілька тисяч громадян. 

Які результати

Найбільше перейменували вулиць у Пересипському районі міста. Цього разу усі запропоновані варіанти сподобалися одеситам, тож найближчим часом з'являться нові назви. 

Перелік перейменування вулиць. Фото: скриншот
Перелік перейменування вулиць. Фото: скриншот
Перелік перейменування вулиць. Фото: скриншот

Перейменування в Одесі

Нагадаємо, на історико-топонімічній комісії ухвалили рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації.

Крім того, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.

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