В Одесі завершилося голосування про перейменування вулиць: які результати
В Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Загалом цього разу в переліку опинилося 39 топонімічних об'єктів міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Зазначимо, що опитування на порталі "Соціально активний громадянин" тривало місяць, долучилося до нього кілька тисяч громадян.
Які результати
Найбільше перейменували вулиць у Пересипському районі міста. Цього разу усі запропоновані варіанти сподобалися одеситам, тож найближчим часом з'являться нові назви.
Перейменування в Одесі
Нагадаємо, на історико-топонімічній комісії ухвалили рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації.
Крім того, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.