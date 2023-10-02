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В Одессе завершилось голосование о переименовании улиц: какие результаты

2 октября 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе завершилось голосование о переименовании улиц
Указатели улиц без названий. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В этот раз в списке оказалось 39 топонимических объектов города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Отметим, что опрос на портале "Социально активный гражданин" длился месяц, присоединились к нему несколько тысяч граждан.

Какие результаты

Больше всего переименовали улицы в Пересыпском районе города. На этот раз все предложенные варианты понравились одесситам, так что в ближайшее время появятся новые названия.

Список переименований улиц. Фото: скриншот
Список переименований улиц. Фото: скриншот
Список переименований улиц. Фото: скриншот

Переименование в Одессе

Напомним, на историко-топонимической комиссии было принято решение создать парк "Славы и Воли". Он будет на месте сквера, расположенного вокруг здания облгосадминистрации.

Кроме того, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.

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