В Одессе завершилось голосование о переименовании улиц

Указатели улиц без названий. Фото иллюстративный: google.com

В Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В этот раз в списке оказалось 39 топонимических объектов города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Отметим, что опрос на портале "Социально активный гражданин" длился месяц, присоединились к нему несколько тысяч граждан.

Какие результаты

Больше всего переименовали улицы в Пересыпском районе города. На этот раз все предложенные варианты понравились одесситам, так что в ближайшее время появятся новые названия.

Список переименований улиц. Фото: скриншот

Список переименований улиц. Фото: скриншот

Список переименований улиц. Фото: скриншот

Переименование в Одессе

Напомним, на историко-топонимической комиссии было принято решение создать парк "Славы и Воли". Он будет на месте сквера, расположенного вокруг здания облгосадминистрации.

Кроме того, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.