Все, кроме Пушкина — в Одессе демонтируют памятники российским деятелям

Памятник Пушкину на Приморском бульваре. Фото: Суспильне

В Одессе планируется демонтировать памятники, связанные с российскими деятелями. Однако изменения коснутся не всех, в том числе бюст Пушкина на Приморском бульваре и фигура Воронцова на Соборной площади пока будут оставаться на месте.

Соответствующий вопрос 9 ноября рассмотрит историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета.

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По информации членов комиссии, эти памятники представляют исключительную художественную ценность для города.

Какие изменения планируются

На трех памятниках планируется изменить содержание табличек. Так, на постаменте бюста Попова из словосочетания "русский ученый-физик" уберут слово "русский". То же сделают с бюстом Ляпунова в университетском дворе на Пастера. Его подпишут математиком и механиком без упоминания Петербургской академии наук. А Павлова на скульптуре в санатории "Аркадия" подпишут физиологом, а не русским физиологом.

Какие памятники демонтируют

Памятник Толстому,

потемкинцев на Таможенной площади,

Иванову (председатель Одесского исполкома) на метизном заводе,

Чкалову и Дзержинскому в санаториях на Французском бульваре,

Памятник Черняховскому, который сегодня расположен на Тенистой,

с Александровской колонны в парке Шевченко снимут все имперские символы. И будет называться она "Памятная колонна в честь закладки парка".

Напомним, в Одессе предлагают переименовать Екатерининскую площадь. Активисты советуют выбрать название "площадь Защитников и Защитниц Украины" и установить соответствующую достопримечательность.

Также мы писали, что в Одессе планируется переименовать 14 объектов топонимики. Предложения выдвинули историко-топонимическая комиссия. Изменения названий предлагают в Пересыпском и Хаджибейском районах города.