Все, кроме Пушкина — в Одессе демонтируют памятники российским деятелям
В Одессе планируется демонтировать памятники, связанные с российскими деятелями. Однако изменения коснутся не всех, в том числе бюст Пушкина на Приморском бульваре и фигура Воронцова на Соборной площади пока будут оставаться на месте.
Соответствующий вопрос 9 ноября рассмотрит историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета.
По информации членов комиссии, эти памятники представляют исключительную художественную ценность для города.
Какие изменения планируются
На трех памятниках планируется изменить содержание табличек. Так, на постаменте бюста Попова из словосочетания "русский ученый-физик" уберут слово "русский". То же сделают с бюстом Ляпунова в университетском дворе на Пастера. Его подпишут математиком и механиком без упоминания Петербургской академии наук. А Павлова на скульптуре в санатории "Аркадия" подпишут физиологом, а не русским физиологом.
Какие памятники демонтируют
- Памятник Толстому,
- потемкинцев на Таможенной площади,
- Иванову (председатель Одесского исполкома) на метизном заводе,
- Чкалову и Дзержинскому в санаториях на Французском бульваре,
- Памятник Черняховскому, который сегодня расположен на Тенистой,
- с Александровской колонны в парке Шевченко снимут все имперские символы. И будет называться она "Памятная колонна в честь закладки парка".
Напомним, в Одессе предлагают переименовать Екатерининскую площадь. Активисты советуют выбрать название "площадь Защитников и Защитниц Украины" и установить соответствующую достопримечательность.
Также мы писали, что в Одессе планируется переименовать 14 объектов топонимики. Предложения выдвинули историко-топонимическая комиссия. Изменения названий предлагают в Пересыпском и Хаджибейском районах города.
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