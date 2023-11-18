В Одессе облили краской памятник Пушкину

Художник Войцеховский и памятник Пушкину. Фото: коллаж

Сегодня, 18 ноября, во время акции в поддержку Вооруженных сил Украины, традиционно проходящей под стенами Одесского городского совета, горожане облили краской памятник российскому культурному деятелю. Речь идет о бюсте Пушкина, который находится на Приморском бульваре.

Об этом Новини.LIVE узнали от участников акции.

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Пока известно, что акт вандализма над памятником архитектуры совершил местный художник Ярослав Войцеховский, который назвал свою затею "перформансом".

Отметим, что в большинстве случаев после обливания краской памятников российским деятелям в ближайшее время они исчезают из своих пьедесталов. Однако в Одессе этот вопрос остается спорным, ведь историко-топонимическая комиссия решила не трогать бюст Пушкина и памятник Воронцову на Соборной площади.

Доля Пушкина в Украине

Напомним, 15 ноября после долгих дискуссий и уговоров киевлян в столице все же был демонтирован памятник Пушкину. Накануне, активисты разрисовали и оставили надписи на памятнике, в частности "Имперца прочь".

Также мы писали, что Харьковский академический драматический театр лишился фамилии Пушкина в названии. Имя русского писателя официально убрали из названия театра еще в конце прошлого декабря, но только сейчас демонтировали вывеску на фасаде здания.

Добавим, Кабинет министров Украины решил, что памятники Александру Пушкину и князю Воронцову в Одессе не являются культурным наследием. Из списка вычеркнули также полководца Суворова в Измаиле.