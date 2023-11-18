В Одессе облили краской памятник Пушкину
Сегодня, 18 ноября, во время акции в поддержку Вооруженных сил Украины, традиционно проходящей под стенами Одесского городского совета, горожане облили краской памятник российскому культурному деятелю. Речь идет о бюсте Пушкина, который находится на Приморском бульваре.
Об этом Новини.LIVE узнали от участников акции.
Пока известно, что акт вандализма над памятником архитектуры совершил местный художник Ярослав Войцеховский, который назвал свою затею "перформансом".
Отметим, что в большинстве случаев после обливания краской памятников российским деятелям в ближайшее время они исчезают из своих пьедесталов. Однако в Одессе этот вопрос остается спорным, ведь историко-топонимическая комиссия решила не трогать бюст Пушкина и памятник Воронцову на Соборной площади.
Доля Пушкина в Украине
Напомним, 15 ноября после долгих дискуссий и уговоров киевлян в столице все же был демонтирован памятник Пушкину. Накануне, активисты разрисовали и оставили надписи на памятнике, в частности "Имперца прочь".
Также мы писали, что Харьковский академический драматический театр лишился фамилии Пушкина в названии. Имя русского писателя официально убрали из названия театра еще в конце прошлого декабря, но только сейчас демонтировали вывеску на фасаде здания.
Добавим, Кабинет министров Украины решил, что памятники Александру Пушкину и князю Воронцову в Одессе не являются культурным наследием. Из списка вычеркнули также полководца Суворова в Измаиле.
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