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Кабмін виключив пам'ятники Пушкіну та Воронцову в Одесі з культурної спадщини

11 листопада 2023 10:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Кабмін виключив пам'ятники Пушкіну та Воронцову в Одесі з культурної спадщини
Пам'ятники Пушкіну та Воронцову в Одесі. Фото: колаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Кабінет міністрів України вирішив, що пам’ятники Олександру Пушкіну та князю Воронцову в Одесі не є культурною спадщиною.  Зі списку викреслили також полководця Суворова в місті Ізмаїлі.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні на Урядовому порталі.

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"Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики — демонтувати та перемістити пам’ятники", — зазначено в документі. 

Пам’ятники в Одесі

  • Пам'ятник Олександру Пушкіну в Одесі — бронзове погруддя з фонтаном, присвячене поету. Споруджений у 1887-1889 роках у місті Одеса на Приморському бульварі на кошти, пожертвувані одеситами.
  • Пам'ятник князеві Михайлу Воронцову — монумент генерал-фельдмаршалу, генерал-губернатору Новоросійського краю і Бессарабії. Він зведений на Соборній площі у 1863 році. 

Суворов в Ізмаїлі

Зазначимо, що пам’ятник Суворову в Ізмаїлі уже демонтували. Він був на проспекті Незалежності. Пам’ятник являв собою бронзовий кінний монумент на чавунному постаменті. Був зведений у 1945 році.

Нагадаємо, в Одесі планують демонтувати пам'ятники, пов'язані з російськими діячами. Проте зміни торкнуться не всіх, зокрема бюст Пушкіна на Приморському бульварі та фігура Воронцова на Соборній площі поки залишатимуться на місці. 

Також ми писали, що пам'ятник російській імператриці зберігався у спеціальному саркофазі біля Одеського художнього музею. Внаслідок російського обстрілу 5 листопада конструкцію було деформовано.

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