Кабмин исключил памятники Пушкину и Воронцову в Одессе из культурного наследия

Памятники Пушкину и Воронцову в Одессе. Фото: коллаж

Кабинет министров Украины решил, что памятники Александру Пушкину и князю Воронцову в Одессе не являются культурным наследием. Из списка вычеркнули также полководца Суворова в Измаиле.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении на Правительственном портале.

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"Продолжается освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти. Местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики — демонтировать и переместить памятники", — говорится в документе.

Памятники в Одессе

Памятник Александру Пушкину в Одессе — бронзовый бюст с фонтаном, посвященный поэту. Сооружен в 1887-1889 годах в городе Одесса на Приморском бульваре на средства, пожертвованные одесситами.

Памятник князю Михаилу Воронцову — монумент генерал-фельдмаршалу, генерал-губернатору Новороссийского края и Бессарабии. Он построен на Соборной площади в 1863 году.

Суворов в Измаиле

Напомним, что памятник Суворову в Измаиле уже демонтировали. Он находился по проспекту Независимости. Памятник представлял собой бронзовый конный монумент на чугунном постаменте. Был построен в 1945 году.

Напомним, в Одессе планируют демонтировать памятники, связанные с российскими деятелями. Однако изменения коснутся не всех, в том числе бюст Пушкина на Приморском бульваре и фигура Воронцова на Соборной площади пока будут оставаться на месте.

Также мы писали, что памятник российской императрице хранился в специальном саркофаге у Одесского художественного музея. В результате российского обстрела 5 ноября конструкция была деформирована.