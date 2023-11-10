Катерина II мало не залишилася без голови через російську ракету в Одесі
Пам'ятник російській імператриці зберігався у спеціальному саркофазі біля Одеського художнього музею. Внаслідок російського обстрілу 5 листопада конструкцію було деформовано.
Про це у соціальній мережі повідомив одеський історик та волонтер Олександр Бабич.
Під час розбирання завалів на території Одеського художнього музею було відкрито і саркофаг, у якому зберігається пам'ятники Катерині ІІ та Олександру Суворову. Як зазначив історик, внаслідок вибуху пам'ятники дивом не постраждали.
"Саркофаг деформувало ударною хвилею і їй мало не знесло голову ", — написав Олександр Бабич.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару 5 листопада сильно постраждав Одеський художній музей . Планується, що він знову зможе прийняти відвідувачів не раніше ніж через місяць, коли будуть проведені всі роботи з консервації будівлі та підготовки її до зими.
Раніше ми писали, що в ніч проти 6 листопада під час обстрілу Одеси пошкодження отримала пам'ятка архітектури, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО. Загалом у місці руйнувань зазнали шість історичних об'єктів.
Читайте Новини.LIVE!