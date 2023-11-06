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Під час обстрілів в Одесі постраждала історична пам'ятка ЮНЕСКО

6 листопада 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Під час обстрілів в Одесі постраждала історична пам'ятка ЮНЕСКО
Пошкоджена будівля художнього музею. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 6 листопада, під час обстрілу Одеси, пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО. Всього у місці руйнувань зазнало 6 історичних об'єктів. 

Про це журналістам Новини.LIVE повідомив голова департаменту культури Одеської міської ради Іван Ліптуга. 

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"Ми чекаємо від ЮНЕСКО подальших дій, адже станом на сьогодні під час обстрілів постраждала буферна зона історичного центру, але ми очікуємо розширення їхнього впливу", — сказав Ліптуга. 

Пост ЮНЕСКО у мережі Х. Фото: скриншот

Реакція ЮНЕСКО

Міжнародна організація ЮНЕСКО відреагувала на навмисне руйнування української культури. Зокрема, вони рішуче засудили ракетний удар, під час якого було пошкоджено Одеський художній музей. 

Скільки всього об'єктів архітектури пошкоджено

  • Софіївська, 5  — Одеський національний художній музей 

  • Софіївська, 12  

  • Софіївська, 10  

  • Софіївська, 8  

  • Софіївська 4/6  

  • Софіївська 2 — корпус ОНМедУ

Більше про ракетну атаку на Одесу 6 листопада

Нагадаємо, для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському та Приморському районах Одеси. 

Також ми писали, що внаслідок нічної атаки та влучання у дорогу в середмісті Одеси частина громадського транспорту змінила маршрути курсування. Йдеться про трамваї, які курсували вулицею Софіївською. 

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