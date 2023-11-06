В Одесі низка трамваїв змінили маршрути

Наслідки нічної атаки — в Одесі низка трамваїв змінила маршрути
Внаслідок нічної атаки та влучання у дорогу в середмісті Одеси частина громадського транспорту змінила маршрути курсування. Йдеться про трамваї, які курсували по вулиці Софіївській.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Як змінився рух електротранспорту
- рух трамвайного маршруту №7 буде організовано за зміненою схемою: від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16-ї станції Люстдорфської дороги до Тираспольскої площі.
- Трамвайний маршрут №12 курсуватиме за маршрутом: Слобідський ринок — Херсонський сквер.
- Трамвайний маршрут №15 курсуватиме між Слобідським ринком та Олексіївською площею.
Вартість проїзду
Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.
Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.
Нагадаємо, у громадському транспорті Одеси запустили пільгову програму для школярів та студентів. У КП "Одесміськелектротранс" можна через QR-код придбати електронний проїзний.
Також ми писали, що з 21 жовтня в Одесі відновили повну роботу трамвайні маршрути № 5 та № 28. Комунальники наголошують, що працюватиме електротранспорт із сьомої ранку та інтервалом у 10 хвилин.
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