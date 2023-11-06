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Последствия ночной атаки — в Одессе ряд трамваев изменил маршруты

6 ноября 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ряд трамваев сменили маршруты
Трамваи на Древней площади. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В результате ночной атаки и попадания по дороге в центре Одессы часть общественного транспорта изменила маршруты курсирования. Речь идет о трамваях, курсировавших по улице Софиевской.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Как изменилось движение электротранспорта

  • движение трамвайного маршрута №7 будет организовано по измененной схеме: от ул. Паустовского до ул. Черноморского казачества и от 16 станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади.
  • Трамвайный маршрут №12 будет курсировать по маршруту: Слободской рынок — Херсонский сквер.
  • Трамвайный маршрут №15 будет курсировать между Слободским рынком и Алексеевской площадью.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в общественном транспорте Одессы была запущена льготная программа для школьников и студентов. В КП "Одесгорэлектротранс" можно через QR-код приобрести электронный проездной.

Также мы писали, что с 21 октября в Одессе возобновили полную работу трамвайные маршруты №5 и №28. Коммунальщики подчеркивают, что будет работать электротранспорт с семи утра и с интервалом в 10 минут.

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