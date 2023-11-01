В Одесі тимчасово змінили рух два трамваї

Момент ДТП в Одесі. Фото: соцмережі

Через аварію, яка сталася на Миколаївській дорозі в Одесі, тимчасово змінили маршрут трамваї №1 та №7. Наразі на місці працюють усі необхідні служби, рух відновити обіцяють наближчим часом.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

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"Через ДТП на Миколаївській дорозі тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №1,7. Частина вагонів курсує до Ярмаркової площі, частина — до Лузанівки", — йдеться у повідомленні.

Деталі пригоди

Наразі відомо, що водій авто поштової служби не впорався з кермуванням та на швидкості влетів у трамвай. Про постраждалих нічого не відомо.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Одесі відновили повну роботу трамвайні маршрути № 5 та № 28. Комунальники наголошують, що працюватиме електротранспорт з сьомої ранку та інтервалом у 10 хвилин.

Також ми писали, що в Одесі відбулася реорганізація дорожнього простору. На Миколаївській дорозі, що у Пересипському районі, збільшили кількість смуг для автомобілів та створили окрему для міського транспорту.