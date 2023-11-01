В Одессе временно сменили движение два трамвая

В Одессе временно изменили движение два трамвая — какие именно
Из-за аварии, которая произошла на Николаевской дороге в Одессе, временно изменили маршрут трамвае №1 и №7. Сейчас на месте работают все необходимые службы, движение восстановить обещают в ближайшее время.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".
"Из-за ДТП на Николаевской дороге временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1,7. Часть вагонов курсирует на Ярмарковую площадь, часть — на Лузановку", — говорится в сообщении.
Детали приключения
Пока известно, что водитель авто почтовой службы не справился с управлением и на скорости влетел в трамвай. О пострадавших ничего не известно.
Стоимость проезда
Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.
Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
Напомним, с 21 октября в Одессе возобновили полную работу трамвайные маршруты № 5 и № 28. Коммунальщики отмечают, что будет работать электротранспорт с семи утра и интервалом в 10 минут.
Также мы писали, что в Одессе прошла реорганизация дорожного пространства. На Николаевской дороге в Пересыпском районе увеличили количество полос для автомобилей и создали отдельную для городского транспорта.
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