В Одессе временно сменили движение два трамвая

Момент ДТП в Одессе. Фото: соцсети

Из-за аварии, которая произошла на Николаевской дороге в Одессе, временно изменили маршрут трамвае №1 и №7. Сейчас на месте работают все необходимые службы, движение восстановить обещают в ближайшее время.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

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"Из-за ДТП на Николаевской дороге временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1,7. Часть вагонов курсирует на Ярмарковую площадь, часть — на Лузановку", — говорится в сообщении.

Детали приключения

Пока известно, что водитель авто почтовой службы не справился с управлением и на скорости влетел в трамвай. О пострадавших ничего не известно.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, с 21 октября в Одессе возобновили полную работу трамвайные маршруты № 5 и № 28. Коммунальщики отмечают, что будет работать электротранспорт с семи утра и интервалом в 10 минут.

Также мы писали, что в Одессе прошла реорганизация дорожного пространства. На Николаевской дороге в Пересыпском районе увеличили количество полос для автомобилей и создали отдельную для городского транспорта.