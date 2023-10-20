В Одесі після ремонту доріг на маршрути повертаються трамваї
З 21 жовтня в Одесі відновлюють повну роботу трамвайні маршрути № 5 та № 28. Комунальники наголошують, що працюватиме електротранспорт з сьомої ранку та інтервалом у 10 хвилин.
Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".
Як курсуватимуть маршрути
- трамвай №5 — від Аркадії до автовокзалу;
- трамвай №28 — від парку Шевченка до вулиці Пастера.
Які роботи виконали на маршрутах
На розі вулиць Старопортофранківської та Пантелеймонівської біля кінотеатру "Родина" був проведений капітальний ремонт колій та виконаний обсяг робіт:
- заміна 6 комплектів стрілочних переводів з електрифікацією стрілок;
- заміна 3 пересічень;
- заміна 66 м. пог. кривої ділянки колії;
- заміна 73 м. пог. прямої ділянки колії.
Вартість проїзду
Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.
Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.
Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.
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