В Одесі після ремонту доріг на маршрути повертаються трамваї

Трамваї на Старосінній площі. Фото: Новини.LIVE

З 21 жовтня в Одесі відновлюють повну роботу трамвайні маршрути № 5 та № 28. Комунальники наголошують, що працюватиме електротранспорт з сьомої ранку та інтервалом у 10 хвилин.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

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Як курсуватимуть маршрути

трамвай №5 — від Аркадії до автовокзалу;

трамвай №28 — від парку Шевченка до вулиці Пастера.

Які роботи виконали на маршрутах

На розі вулиць Старопортофранківської та Пантелеймонівської біля кінотеатру "Родина" був проведений капітальний ремонт колій та виконаний обсяг робіт:

заміна 6 комплектів стрілочних переводів з електрифікацією стрілок;

заміна 3 пересічень;

заміна 66 м. пог. кривої ділянки колії;

заміна 73 м. пог. прямої ділянки колії.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.