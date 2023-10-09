В Одесі повністю відновив рух тролейбус

Одеський тролейбус. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 9 вересня, повністю відновив рух тролейбусний маршрут №10. Відтепер електротранспорт курсуватиме старим маршрутом: від вул. Інглезі до Пересипського мосту.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

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Де можна придбати проїзний квиток

Купити квиток на будь-який термін можна в касах диспетчерських пунктів:

"Старосінна площа",

"Куликове поле",

"ЦПКіВ ім.Шевченка",

"Чорноморського козацтва".

Зазначимо, що каси працюють з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00. У п'ятницю — з 08:00 до 16:00.

Якщо у вас є питання або потрібна додаткова інформація, ви можете звертатися до інформаційного центру за телефонами: 717 54 54, 7 886 886.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.