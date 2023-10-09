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В Одессе полностью восстановил движение троллейбус: где купить проездной

9 октября 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе полностью возобновил движение троллейбус
Одесский троллейбус. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 9 сентября, полностью восстановил движение трамвайный маршрут №10. Теперь электротранспорт будет курсировать по старому маршруту: от ул. Инглези до Пересыпского моста.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

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Где можно купить проездной билет

Купить билет на любой срок можно в кассах диспетчерских пунктов:

  • "Старосенная площадь",
  • "Куликово поле",
  • "ГПКиО им. Шевченко",
  • "Черноморского казачества".

Отметим, что кассы работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00. В пятницу — с 8:00 до 16:00.

Если у вас есть вопросы или требуется дополнительная информация, вы можете обращаться в информационный центр по телефонам: 717 54 54, 7 886 886.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.

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