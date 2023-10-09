В Одессе полностью возобновил движение троллейбус

В Одессе полностью восстановил движение троллейбус: где купить проездной
Сегодня, 9 сентября, полностью восстановил движение трамвайный маршрут №10. Теперь электротранспорт будет курсировать по старому маршруту: от ул. Инглези до Пересыпского моста.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".
"Улицей Приморской транспорт курсирует в транзитном режиме", — отмечают коммунальщики.
Где можно купить проездной билет
Купить билет на любой срок можно в кассах диспетчерских пунктов:
- "Старосенная площадь",
- "Куликово поле",
- "ГПКиО им. Шевченко",
- "Черноморского казачества".
Отметим, что кассы работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00. В пятницу — с 8:00 до 16:00.
Если у вас есть вопросы или требуется дополнительная информация, вы можете обращаться в информационный центр по телефонам: 717 54 54, 7 886 886.
Стоимость проезда
Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.
Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
Напомним, в Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.