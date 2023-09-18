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Проїзний на електротранспорт в Одесі можна придбати через ПриватБанк: подробиці

18 вересня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Проїзний на електротранспорт в Одесі можна придбати через ПриватБанк: подробиці
Електротранспорт в Одесі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку. 

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За словами Олексія Цимбалюка, керівника Південного макрорегіонального управління ПриватБанку, купувати мобільний проїзний квиток в Одесі через QR-код - це швидко, просто і вигідно. Після сканування QR-коду на смартфоні користувача, відкривається можливість оплати як окремого проїзду, так і вибору та оплати проїзного квитка на більший період.

У меню "Міський транспорт" в мобільному додатку Приват24 в розділі "Проїзні" доступний весь спектр варіантів: вибір виду транспорту і періоду користування. За допомогою цього сервісу можна придбати квитки для трамваїв та тролейбусів на періоди тривалістю 7, 10, 15 або навіть 90 днів.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" представило новий трамвай, який оснащений системою кондиціонування не лише кабіни водія, але і салону. Цей інноваційний вагон був створений завдяки капітальним відновлювальним роботам та модернізації старого вагона "Татра Т-3" виробництва 1978 року. Де курсуватиме VIP-транспорт читайте в матеріалі

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