Громадський транспорт в Одесі працюватиме вночі: подробиці

Зупинка громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Одеська міська влада взяла на себе зобов'язання забезпечити пасажирам міжнародних автобусних рейсів можливість користуватися громадським електротранспортом протягом нічного часу. Це стало можливим завдяки спільному наказу, підписаному з військовим командуванням.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Тепер пасажири, які прибувають на автобусах після комендантської години, не будуть змушені перебувати на вокзалі або в автобусах. Міська влада розширила робочий графік двох головних видів громадського транспорту: трамваїв та тролейбусів.

Тепер о 23:00, 00:30, 02:00 та 03:30 буде розпочинатися рух трамваїв маршруту № 7 зі станції Люстдорфська дорога до вулиці Паустовського, а також тролейбусів маршруту № 8 зі заводу "Суперфосфатний" до Залізничного вокзалу.

"Також надав відповідні доручення коменданту та Нацполіції. Вони мають забезпечити охорону правопорядку і патрулювати в кожному рухомому складі. Під час повітряної тривоги водії та пасажири мають дотримуватися відповідних правил безпеки. Наказ набере чинності з понеділка", — йдеться в повідомленні.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" представило новий трамвай, який оснащений системою кондиціонування не лише кабіни водія, але і салону. Цей інноваційний вагон був створений завдяки капітальним відновлювальним роботам та модернізації старого вагона "Татра Т-3" виробництва 1978 року. Де курсуватиме VIP-транспорт читайте в матеріалі.

Крім того, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.