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Громадський транспорт в Одесі працюватиме вночі: подробиці

15 вересня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Громадський транспорт в Одесі працюватиме вночі: подробиці
Зупинка громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська міська влада взяла на себе зобов'язання забезпечити пасажирам міжнародних автобусних рейсів можливість користуватися громадським електротранспортом протягом нічного часу. Це стало можливим завдяки спільному наказу, підписаному з військовим командуванням.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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Тепер пасажири, які прибувають на автобусах після комендантської години, не будуть змушені перебувати на вокзалі або в автобусах. Міська влада розширила робочий графік двох головних видів громадського транспорту: трамваїв та тролейбусів.

Тепер о 23:00, 00:30, 02:00 та 03:30 буде розпочинатися рух трамваїв маршруту № 7 зі станції Люстдорфська дорога до вулиці Паустовського, а також тролейбусів маршруту № 8 зі заводу "Суперфосфатний" до Залізничного вокзалу.

"Також надав відповідні доручення коменданту та Нацполіції. Вони мають забезпечити охорону правопорядку і патрулювати в кожному рухомому складі. Під час повітряної тривоги водії та пасажири мають дотримуватися відповідних правил безпеки. Наказ набере чинності з понеділка", — йдеться в повідомленні. 

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" представило новий трамвай, який оснащений системою кондиціонування не лише кабіни водія, але і салону. Цей інноваційний вагон був створений завдяки капітальним відновлювальним роботам та модернізації старого вагона "Татра Т-3" виробництва 1978 року. Де курсуватиме VIP-транспорт читайте в матеріалі

Крім того, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.

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