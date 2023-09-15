Общественный транспорт в Одессе будет работать ночью: подробности

Остановка общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Одесские городские власти взяли на себя обязательство обеспечить пассажирам международных автобусных рейсов возможность пользоваться общественным электротранспортом в течение ночного времени. Это стало возможным благодаря совместному приказу, подписанному с военным командованием.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Теперь пассажиры, прибывающие на автобусах после комендантского часа, не будут вынуждены находиться на вокзале или автобусах. Городские власти расширили рабочий график двух главных видов общественного транспорта: трамваев и троллейбусов.

Теперь в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30 будет начать движение трамваев маршрута № 7 со станции Люстдорфская дорога до улицы Паустовского, а также троллейбусов маршрута № 8 с завода "Суперфосфатный" до Железнодорожного вокзала.

"Также предоставил соответствующие поручения коменданту и Нацполиции. Они должны обеспечить охрану правопорядка и патрулировать в каждом подвижном составе. Во время воздушной тревоги водители и пассажиры должны соблюдать соответствующие правила безопасности. Приказ вступит в силу с понедельника", — говорится в сообщении.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" представило новый трамвай, оснащенный системой кондиционирования не только кабины водителя, но и салона. Этот инновационный вагон создан благодаря капитальным восстановительным работам и модернизации старого вагона "Татра Т-3" производства 1978 года. Где будет курсировать VIP-транспорт, читайте в материале.

Кроме того, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс"" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.