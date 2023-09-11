В Одесі з’явився трамвай з кондиціонером: де курсуватиме VIP-транспорт

Геннадій Труханов в кабіні водія трамвая. Фото: Департамент міського господарства Одеської міської ради

Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" представило новий трамвай, який оснащений системою кондиціонування не лише кабіни водія, але і салону. Цей інноваційний вагон був створений завдяки капітальним відновлювальним роботам та модернізації старого вагона "Татра Т-3" виробництва 1978 року.

Про це повідомляє Департамент міського господарства Одеської міської ради.

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Оновлений трамвай

У результаті реконструкції вагона встановлено новий комплект обшивки для салону та кабіни водія, а також транзисторно-імпульсну систему для тягового електродвигуна, яка знижує споживання електроенергії на 40%. Вагон оснащено енергоефективними світлодіодними системами освітлення, новим пультом керування, комфортними сидіннями і системою кондиціювання салону.

Змінений дизайн салону. Фото: Департамент міського господарства Одеської міської ради

Цей трамвай має розширену кабіну водія, змінений дизайн салону, встановлені камери спостереження та можливість заряджати гаджети. Кількість місць для сидіння становить 24, загальна пасажиромісткість - 150 осіб. Термін експлуатації трамвайного вагона було продовжено на 10 років.

Оновлений трамвай. Фото: Департамент міського господарства Одеської міської ради

Цей сучасний вагон буде обслуговувати маршрут "Північ-Південь" (№7) в Одесі, і в майбутньому КП "Одесміськелектротранс" планує створити щонайменше ще два подібних трамваї.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.