В Одессе появился трамвай с кондиционером: где будет курсировать VIP-транспорт

Геннадий Труханов в кабине водителя трамвая. Фото: Департамент городского хозяйства Одесского городского совета

Коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" представило новый трамвай, оснащенный системой кондиционирования не только кабины водителя, но и салона. Этот инновационный вагон создан благодаря капитальным восстановительным работам и модернизации старого вагона "Татра Т-3" производства 1978 года.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

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Обновленный трамвай

В результате реконструкции вагона установлен новый комплект обшивки для салона и кабины водителя, а также транзисторно-импульсная система для тягового электродвигателя, снижающая потребление электроэнергии на 40%. Вагон оснащен энергоэффективными светодиодными системами освещения, новым пультом управления, комфортными сиденьями и системой кондиционирования салона.

Измененный дизайн салона. Фото: Департамент городского хозяйства Одесского городского совета

Этот трамвай имеет расширенную кабину водителя, изменен дизайн салона, установлены камеры слежения и возможность заряжать гаджеты. Количество мест для сидения составляет 24, общая пассажировместимость — 150 человек. Срок эксплуатации трамвайного вагона продлен на 10 лет.

Обновленный трамвай. Фото: Департамент городского хозяйства Одесского городского совета

Этот современный вагон будет обслуживать маршрут "Север-Юг" (№7) в Одессе, и в будущем КП "Одесгорэлектротранс" планирует создать по меньшей мере еще два подобных трамвая.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс"" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.