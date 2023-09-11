Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе появился трамвай с кондиционером: где будет курсировать VIP-транспорт arrow

В Одессе появился трамвай с кондиционером: где будет курсировать VIP-транспорт

11 сентября 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе появился трамвай с кондиционером: где будет курсировать VIP-транспорт
Геннадий Труханов в кабине водителя трамвая. Фото: Департамент городского хозяйства Одесского городского совета
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" представило новый трамвай, оснащенный системой кондиционирования не только кабины водителя, но и салона. Этот инновационный вагон создан благодаря капитальным восстановительным работам и модернизации старого вагона "Татра Т-3" производства 1978 года.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

Читайте также:

Обновленный трамвай

В результате реконструкции вагона установлен новый комплект обшивки для салона и кабины водителя, а также транзисторно-импульсная система для тягового электродвигателя, снижающая потребление электроэнергии на 40%. Вагон оснащен энергоэффективными светодиодными системами освещения, новым пультом управления, комфортными сиденьями и системой кондиционирования салона.

Обновленный трамвай. Фото:
Измененный дизайн салона. Фото: Департамент городского хозяйства Одесского городского совета

Этот трамвай имеет расширенную кабину водителя, изменен дизайн салона, установлены камеры слежения и возможность заряжать гаджеты. Количество мест для сидения составляет 24, общая пассажировместимость — 150 человек. Срок эксплуатации трамвайного вагона продлен на 10 лет.

Фото: Департамент городского хозяйства Одесского городского совета
Обновленный трамвай. Фото: Департамент городского хозяйства Одесского городского совета

Этот современный вагон будет обслуживать маршрут "Север-Юг" (№7) в Одессе, и в будущем КП "Одесгорэлектротранс" планирует создать по меньшей мере еще два подобных трамвая.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс"" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз