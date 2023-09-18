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Проездной на электротранспорт в Одессе можно приобрести через ПриватБанк: подробности

18 сентября 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Проездной на электротранспорт в Одессе можно приобрести через ПриватБанк: подробности
Электротранспорт в Одессе. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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По словам Алексея Цымбалюка, руководителя Южного макрорегионального управления ПриватБанка, покупать мобильный проездной билет в Одессе через QR-код — это быстро, просто и выгодно. После сканирования QR-кода на пользовательском смартфоне, открывается возможность оплаты как отдельного проезда, так и выбора и оплаты проездного билета на больший период.

В меню "Городской транспорт" в мобильном приложении Приват24 в разделе "Проездные" доступен весь спектр вариантов: выбор вида транспорта и периода пользования. С помощью этого сервиса можно купить билеты для трамваев и троллейбусов на периоды продолжительностью 7, 10, 15 или даже 90 дней.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, который есть в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" представило новый трамвай, оснащенный системой кондиционирования не только кабины водителя, но и салона. Этот инновационный вагон создан благодаря капитальным восстановительным работам и модернизации старого вагона "Татра Т-3" производства 1978 года. Где будет курсировать VIP-транспорт, читайте в материале.

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