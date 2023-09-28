В Одесі два трамваї змінюють схему маршруту: деталі

Трамвай в Одесі. Фото: google

У зв’язку з завершенням першого етапу ремонтних робіт на перехресті вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранківської, з 29 вересня 2023 року настають зміни у роботі трамвайних маршрутів. Йдеться про трамвай № 17 та 5.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Трамвайний маршрут № 17 починає свою роботу за звичайною схемою. Тобто, він повертається до свого звичайного маршруту без обмежень.

Однак, трамвайний маршрут № 5 працюватиме за зміненою схемою "Аркадія — пл. Олексіївська" до завершення другого етапу робіт. Після завершення всіх ремонтних робіт, маршрут № 5 повернеться до свого звичайного режиму руху: "Аркадія – Автовокзал".

Якщо у вас є питання або потрібна додаткова інформація, ви можете звертатися до інформаційного центру за телефонами: 717 54 54, 7 886 886.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.

Крім того, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.