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В Одесі тимчасово зупинено рух трамвая №20: комунальники надали альтернативу

23 вересня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі тимчасово зупинено рух трамвая
Трамвай в Одесі. Фото: google
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 23 вересня, через масові відключення світла, в Одесі не курсуватиме трамвай №20. Замість електротранспорту на маршрут вийшли автобуси.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

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Графік курсування

  • початок роботи о 06:10;
  • кінець роботи о 22:02;
  • останнє відправлення від Херсонського скверу о 21:04.

Комунальники зазначають, що інтервал руху становитиме 40 хвилин, а пільговий проїзд збережеться для усіх категорій. 

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.

Крім того, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.

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