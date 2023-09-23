В Одесі тимчасово зупинено рух трамвая

Трамвай в Одесі. Фото: google

Сьогодні, 23 вересня, через масові відключення світла, в Одесі не курсуватиме трамвай №20. Замість електротранспорту на маршрут вийшли автобуси.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

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Графік курсування

початок роботи о 06:10;

кінець роботи о 22:02;

останнє відправлення від Херсонського скверу о 21:04.

Комунальники зазначають, що інтервал руху становитиме 40 хвилин, а пільговий проїзд збережеться для усіх категорій.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.

Крім того, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.