В Одесі тимчасово зупинено рух трамвая №20: комунальники надали альтернативу
Сьогодні, 23 вересня, через масові відключення світла, в Одесі не курсуватиме трамвай №20. Замість електротранспорту на маршрут вийшли автобуси.
Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".
Графік курсування
- початок роботи о 06:10;
- кінець роботи о 22:02;
- останнє відправлення від Херсонського скверу о 21:04.
Комунальники зазначають, що інтервал руху становитиме 40 хвилин, а пільговий проїзд збережеться для усіх категорій.
Вартість проїзду
Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.
Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.
Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.
Крім того, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.